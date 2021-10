J Balvin: “Como mi sueño es ser una leyenda viva, quiero que me recuerden por mi verdadero nombre”

J Balvin quiere que su público conozca a la persona que hay detrás del artista. Por eso, el colombiano ha sacado un nuevo álbum donde Jose, su verdadero nombre, toma todo el protagonismo. Sobre este disco tan personal y los artistas de la nueva escuela ha hablado esta semana con Tony Aguilar en el programa LOS40 Global Show.

Una leyenda viva bajo el nombre de Jose

"Durante la cuarentena, por no querer afrontar a Jose, conecté más con J Balvin. Sin embargo, tiene mucho sentido que mi nuevo disco salga ahora porque es cuando estoy más conectado conmigo mismo y ando buscando muchas respuestas de quién soy como persona. Le puse mi nombre de pila al álbum porque soy un ser humano como cualquier otro y quiero decirle al mundo que no fue J Balvin, fue Jose el que se puso las metas a las que quería llegar. Como mi sueño es ser una leyenda viva, me gustaría que me llamasen más por mi nombre que por mi nombre artístico".

El mejor rapero de la actualidad

"Es un álbum que tiene mucha diversidad. Jose es lo que escucho, lo que me gusta escuchar. Es el caso de Myke Towers, que es increíblemente talentoso, uno de los mejores raperos de la actualidad".

Videoclip oficial de 'Qué más pues?'

Una canción pensando en María Becerra

"María Becerra es espectacular. Cuando la escuché por primera vez, inmediatamente, hicimos la canción Qué más pues? pensando en ella. La escribí por Instagram, le dije que respetaba su trabajo y fue muy bonita la reacción. Me contó que estaba de vacaciones con la familia y empezó a gritar. Es una gran artista y que la conozcan mucho más en diferentes lugares del mundo es algo que siempre quise. Como yo no tuve esa oportunidad, la voy a brindar yo ahora a los demás".

Si quieres ver la entrevista completa de J Balvin en LOS40 Global Show…¡dale al play!