‘MasterChef Celebrity 6’ expulsa a uno de sus aspirantes más trabajadores tras no poder terminar un plato

MasterChef Celebrity 6 sigue despidiendo a sus concursantes más queridos. Es cierto que tras cinco semanas en las cocinas del talent el público les ha cogido cariño a todos, aunque las eliminaciones no paran de sorprender. Y, pese a ser merecidas, algunas contrastan con lo conseguido programa tras programa. Este ha sido el caso de la última expulsión vista en el concurso.

En una prueba de lo más complicada -replicar un puro con varios ingredientes, en la ya tradicional prueba con chocolate de cada edición-, los delantales negros se mostraban más perdidos que nunca. Un cocinado muy accidentado conseguía que los aspirantes llegasen a provocar nervios en la audiencia, dejando una sensación de no llegar a tiempo para presentar el plato casi hasta los últimos minutos.

Todos lo acababan consiguiendo, aunque la calidad de alguno de ellos determinó la decisión final de los jueces. De este modo, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera comunicaban a uno de las personas más trabajadoras de la edición que no continuaría en sus cocinas:

Hoy despedimos de las cocinas de #MCCelebrity a @JulianIantzi1. Un aspirante trabajador que se ha entregado al 100% cada semana. ¡Gracias por unirte a la familia MasterChef! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/i5ENYJd3V5 — MasterChef (@MasterChef_es) October 11, 2021

Arkano, Iván Sánchez y Belén López se librabran de irse esta semana, aunque Julian Iantzi no corría la misma suerte. El presentador del canal autonómico ETB no llegó a hacer bien sus elaboraciones, llegando a romper el único canuto del puro de chocolate que tenía que hacer mientras lo rellenaba. Tras eso, la consecuencia de los jueces estaba más que clara, aunque él no se rindió.

Con la mejor de las intenciones presentó el postre ante el jurado, aunque la respuesta de Pepe contrarió totalmente su actitud. Lejos de gustarle, el chef definió de "inacabadas, mal realizadas y un desastre absoluto" sus elaboraciones, contándole que le habían visto durante la prueba como un "pollo sin cabeza".

Él, muy agradecido con el programa, se despidió del formato confesando que ha sido más duro de lo que él esperaba.

El bonito gesto de Belén López

Aunque no todo fueron malas noticias en esta prueba. Es puesto de mejor concursante en exteriores fue a parar a Belén López, a quien se le otorgó el privilegio de salvar a un delantal negro… Mandando al foso a un delantal blanco a cambio. Una decisión nada sencilla, pues tras salvar a Verónica Forqué -porque nunca había sido salvada-, se debatía entre bajar a uno de su equipo. Finalmente, sorprendía a todos decidiendo bajar ella misma.

Espectacular que Belén López haya salvado a sus compañeros y haya bajado a luchar en la prueba de eliminación https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/oHsHFW3GUa — MasterChef (@MasterChef_es) October 11, 2021

Su cocinado fue también complicado, aunque enseguida se hizo con ello y logró presentar el plato en condiciones. Al menos en mejor estado que sus compañeros, pues aunque Jordi fue de lo más crítico con ella, terminó por salvarla casi al borde de la expulsión. Todo un respiro para la audiencia, que no quería que le pasase nada a la actriz tras el honorable gesto que había tenido para con sus compañeros.