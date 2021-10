De Lil Nas X a ‘La niña de la escuela’: los 40 éxitos de la semana, en imágenes

Esta semana, Lola Índigo, Belinda y Tini han conseguido el número uno de la lista con La niña de la escuela. Ellas ocupan un extremo del chart oficial de LOS40, mientras que en el otro, como farolillo rojo, figura el rapero estadounidense Lil Nas X con Montero (Call me by your name), tema que en su mejor semana llegó al #5. Conviene resaltar otros movimientos, como la potente subida de 18 posiciones de Loco, el single de Justin Quiles en el que colaboran Chimbala y Zion & Lennox (se queda en el #10), así como la entrada más importante de la semana, que es la de Ed Sheeran con Shivers (#13), la cual brinda un estupendo doblete al británico (Bad habits sigue en lista y fue dos semanas número uno). También se estrena en lista Cold heart PNAU remix, la colaboración de Elton John y Dua Lipa (#18). El récord de permanencia sigue en poder de The Weeknd con Save your tears (33 semanas, una de ellas en el número uno; ahora en el #34).