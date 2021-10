La Oreja de Van Gogh (por duplicado), Maluma, Luis Miguel y Maná también conquistaron la lista en octubre

Esta semana, en La Máquina del Tiempo ganan por goleada las canciones en español y un grupo de nuestro país aparece dos veces. Pero, como es habitual, Tony Aguilar comienza este recuerdo a temas que fueron número uno una semana como la actual deteniéndose en el del año pasado: en 2020, Hawái, de Maluma, llegaba al primer puesto. Un tema polémico, ya que según algunos se trataba de una pullita a su expareja, Natalia Barulich (cosa que él negó).

Hace cinco años encontramos en primera posición al francés DJ Snake y el canadiense Justin Bieber con Let me love you. Y hace diez, a La Oreja de Van Gogh con La niña que llora en tus fiestas, uno de los mayores éxitos de su segunda etapa, con Leire Martínez como cantante; repetía en lo alto, como también lo hizo Maná en 2006 con Labios compartidos: los mexicanos fueron número uno tres semanas con este tema.

Y hete aquí que hace veinte años también La Oreja estaba en lo alto, esta vez con Amaia Montero como cantante, con Soledad. Quinto single de El viaje de Copperpot, abordaba la añoranza de la infancia. ¡Hay que ver la de preciosas canciones que los donostiarras han paseado por la lista de LOS40!

Y para terminar el repaso, dos ídolos románticos. El primero, Luis Miguel, fue número uno del chart en octubre de 1996 con Dame. A diferencia de otros éxitos del mexicano, más abolerados, el tema estrella de su álbum Nada es igual tenía un marcado ritmo funk. El segundo, Sergio Dalma, lo consiguió en 1991 con Galilea. Unos meses antes, el catalán había representado a España en Eurovisión con la balada Bailar pegados, obteniendo un meritorio cuatro puesto.