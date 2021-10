Un WhatsApp refleja el tabú a la hora de buscar trabajo: “Déjalo, gracias”

La poca transparencia de un empleador con un camarero ha hecho arder las redes sociales. ¿La razón? Una pregunta de lo más normal que no sentó nada bien al dueño del bar. El pasado domingo, 10 de octubre, la cuenta Soy Camarero compartió una conversación real entre un camarero y su posible jefe por WhatsApp.

En la conversación el hostelero le pregunta a un camarero si podría ir a trabajar el próximo sábado. “Primero tendría que saber dónde está el bar y las condiciones”, responde el camarero. ¿Y qué contesta el dueño? “Déjalo, gracias”. Una contundente respuesta que ha generado la indignación de miles de usuarios en Twitter. Y es que la falta de información por parte del empleador llama la atención.

Junto al pantallazo, Soy un camarero ha compartido una realidad a la que muchas personas se enfrentan cuando van a una entrevista de trabajo. Y es que existe un miedo generalizado a preguntar las condiciones laborales. ¿La razón? En muchas empresas ven esto como una falta de respeto. “Preguntar sobre las condiciones de trabajo en hostelería parece algo tabú”, ha escrito el famoso tuitero.

Preguntar sobre las condiciones de trabajo en hostelería parece algo tabú. pic.twitter.com/KZypOReJSj — Soy Camarero (@soycamarero) October 10, 2021

Como era de esperar, este tuit ha conseguido llegar a miles de personas. De hecho, en menos de tres días se ha hecho viral con más de 45 mil me gusta y 6,8 mil retuits. Además, han sido muchos los que han compartido su indignación ante la dura situación a la que se enfrentan los camareros. Estos son solo algunos de los comentarios:

“Algunos os pensáis que podéis tener esclavos como trabajadores. Si no puedes pagar según convenio pues cierras o haces tú el trabajo, no involucres a una persona que sabes que no puedes pagar”

“No solo en hostelería. En una entrevista de trabajo para una gran superficie, me dijeron si me parecía normal preguntar esas cosas”

“Seguid luchando porque esta mentalidad tóxica española hay que cambiarla. Esto no se consiente ni en Francia ni en Alemania”