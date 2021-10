Jared Leto queda atrapado en una protesta antivacunas y acaba rociado con gas lacrimógeno

No sabemos hasta qué punto Jared Leto era consciente de que su caminata por las calles de Roma lo llevaría al corazón de las protestas de activistas de extrema derecha, neofascistas, antivacunas y otros negacionistas que desde hace varios días inundan las calles de Italia y que, para desgracia de la democracia, este fin de semana se tradujeron en la destrucción de la sede de uno de los sindicatos más importantes del país itálico.

Al fin y al cabo Leto es un actor que vive prácticamente desconectado de la realidad. De hecho, debió entrar en shock cuando volvió de un retiro espiritual en el desierto y se enteró, con varios meses de retraso, que había una pandemia provocada por un extraño virus proveniente de China y que las autoridades de decenas de países del mundo habían decretado confinamientos obligatorios para evitar el caos sanitario.

Probablemente Leto tampoco sabía que en Italia varios líderes de la organización ultra Forza Nuova habían sido detenidos por las violentísimas protestas que se desarrollaron en Roma con motivo de la aprobación de un pasaporte sanitario para los vacunados ni que el Parlamento de la República Italiana se plantea ilegalizar los partidos neofascistas por el peligro que suponen para la democracia.

Sea como fuere, el actor y cantante de 30 Seconds To Mars acabó rodeado de ultras en una manifestación. Él lo grabó todo: desde las consecuencias de las cargas policiales hasta los lanzamientos de gas lacrimógeno, que le afectaron directamente. «Me quedé atrapado en una protesta en Italia. Por lo que entendí es contra el pasaporte sanitario de la vacuna. Me rociaron con gas lacrimógeno. Aquí algunas imágenes y vídeos».

En uno de ellos se puede ver al actor rodeado de gente y explicando todo lo que ve. «Hay gases lacrimógenos por todos lados, así que... Dios bendito. Lo mejor es que me marche de aquí ya», exclama mientras suenan los disparos de los gases de fondo y gritos de personas.

En otro de los vídeos se ve a decenas de policías acercándose a los manifestantes listos para cargar contra los más violentos, mientras que en otro se ve cómo un hombre con una brecha en la cabeza sangra sentado en el suelo. En una última grabación se escucha a los manifestantes corear «libertad».

Los seguidores del actor piden a Leto a través de Instagram que se cuide y se alegran de que esté sano y salvo. Algunos han aprovechado para defender a los antivacunas, pero la mayoría comparten mensajes del tipo «esta no es la Italia de verdad». Otros incluso han querido utilizar la ocasión para bromear con su artista favorito: «Ahora ya ves lo que pasa cuando vienes a verme por sorpresa, la próxima vez avísame que iré a recogerte al aeropuerto».