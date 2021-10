Isa Pantoja pone en su sitio a Kiko Rivera: “Estoy harta”

Kiko Rivera no puede estar sin tener uno o varios enemigos. Los necesita para hacer entrevistas y ganar dinero. El año pasado puso a caldo a su madre en los platós de televisión y ahora le toca recibir a su prima Anabel, que es uno de los personajes del momento, y su hermana Isa.

En una revista del corazón habló largo y tendido sobre el acercamiento que ha protagonizado con Isabel Pantoja tras la muerte de doña Ana y aprovechó la situación (y los nuevos acontecimientos) para buscar dentro de su familia a dos nuevas contrincantes.

Se quedó a gusto hablando de Isa y Anabel Pantoja. De hecho, les recriminó que solo están en los medios por hablar de su familia. Ahora, su hermana, que debutó en la música con el tema Ahora estoy mejor, ha querido aprovechar su altavoz en El programa de Ana Rosa para responder y poner en su sitio a Kiko Rivera.

Isa Pantoja arremete contra Kiko Rivera

"Estoy molesta y estoy harta de sus pullitas", ha empezado señalando Isa P este miércoles cuando Joaquín Prat, presentador del magacín, le ha preguntado si venía con ganas de capear el temporal o con ganas de guerra.

Isa Pantoja está enfadada y sus declaraciones en el espacio que comanda Ana Rosa Quintana ha quedado más que claro. "A mí nadie me puede reprochar absolutamente nada porque llevo tiempo respetando la decisión tanto de mi madre como la de mi hermano", ha dicho. "Eso no quita que haya puesto más la mano en el fuego por mi madre porque sentía que estaba más desprotegida y no daba su versión a los medios".

Y ha añadido: "No entiendo por qué está cosa así, pero todo el mundo tiene un límite. Me he callado muchas cosas y sigo callándome muchas cosas porque no soy una persona que hago las cosas para herir a los demás. Además, a mí no se me perdonaría tan fácilmente como a él lo que ha hecho".

