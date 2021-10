Griff: otra exponente de la ‘generación Z’ que puede debutar en la lista

Una nueva generación de artistas nacidos en este siglo está tomando poco a poco la escena del pop. Ahí tenemos los casos de The Kid LAROI (18 años), que ha sido número uno de LOS40 con Without you y Stay, y de Olivia Rodrigo (también de 18), que lo fue con Drivers license y actualmente compite por el primer puesto con Good 4 U. A esta nueva remesa pertenece la candidata de esta semana: Griff.

Sarah Griffiths (acortó su apellido porque el nombre completo le parecía más propio de abogada que de cantante) es una británica de 20 años, de padre jamaicano y madre china, que este 2021 fue reconocida como la artista más prometedora en los premios Brit. Empezó a grabar canciones cuando estaba en el colegio, con un ordenador y la ayuda de tutoriales de YouTube, y publicó las primeras en 2019. En 2020 llegó a colaborar con el alemán DJ Zedd en el tema Inside out.

Griff - One Night (Official Video)

Se caracteriza por su personal voz y el calado de sus letras, cargadas de sentimiento y que escapan de clichés. Así, en Good stuff (2020) cantaba sobre echar de menos a los niños que su familia acogía, y que ella quería como a primos. One night, single que parece destinado a consolidarla en todo el mundo, trata “de ese momento en que nos vamos a la cama y sentimos nuestras cargas con más intensidad”, según ha declarado a la revista musical New Musical Express. Bien, pues este sábado Griff puede debutar en la lista si la apoyáis con el HT #MiVoto40. ¡Mucha suerte!