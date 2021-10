Muse contra Céline Dion: Así fue como la banda impidió que la cantante se convirtiera en ‘musa’

El 13 de Octubre de 2002, Muse amenazó con emprender acciones legales contra Celine Dion. La superestrella canadiense se había asignado el apelativo de ‘Musa’ y había bautizado así a su primera residencia en Las Vegas: ‘Celine Dion Muse’. Pero el trío británico no estaba dispuesto a que su nombre se asociara con el de la intérprete de My heart will go on. Encontraban su música “completamente ofensiva” y no querían que la gente pensara que “somos sus teloneros”. Y lo más importante: poseían los derechos de utilización de su nombre artístico. Comenzó entonces una breve batalla en la que, una vez más, David venció a Goliat.

Celine vs. Muse

En 2002, Celine Dion acababa de poner fin a tres años sabáticos apartada de la música (había tenido su primer hijo en 2001) con el álbum A new day has come. Era su séptimo álbum en inglés y vendió 12 millones de copias en todo el mundo. Sumado a las ventas de sus anteriores trabajos, el ruiseñor canadiense superaba entonces los 140 millones de copias. Recordamos que solo con la balada de la banda sonora de Titanic había liderado las listas en más de 20 países. My heart Will go on se convirtió en uno de los singles más vendidos de todos los tiempos.

Encontramos su música completamente ofensiva para alguien que empieza, y estoy seguro de que nuestros fans piensan lo mismo

Por su parte, la banda británica Muse, formada en Devon en 1994, tan solo tenía dos álbumes en el mercado: Showbiz (1999) y Origin of Symmeltry (2001) y se preparaba para entrar en el mercado norteamericano. Por entonces, el grupo liderada por Matt Bellamy, había vendido 3 millones de copias.

‘Celine Dion Muse’

Celine se hallaba pues en la cumbre de su carrera y preparaba su primer espectáculo en Las Vegas. Había firmado un contrato multimillonario por su residencia en el Caesars Palace, con capacidad para 4.000 personas, cuyo estreno estaba previsto el 25 de Marzo de 2003. Un espectáculo absolutamente innovador, creado y dirigido por Franco Dragone (conocido por su trabajo con el Circo del Sol), para el que la artista ya había encontrado el nombre apropiado: ‘Celine Dion Muse’.

Chris Wolstenholme, Dominic Howard y Matt Bellamy de Muse durante un concierto en Inglewood (California) en 2017. / Kevin Winter/Getty Images for KROQ

Cuando a Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard, les llegó la noticia, amenazaron con emprender acciones legales contra ella. ¿Por qué?. Pues porque eran ellos los que poseían los derechos del nombre Muse (Musa) en todo el mundo. Y esto significa que ningún otro show musical, producto, artista o grupo, podía utilizarlo. Además, el trío temía que su uso por parte de Dion podría poner en riesgo sus posibilidades de entrar en el mercado norteamericano.

“Encontramos su música completamente ofensiva…”

El 13 de Octubre de 2002, Muse comunicó su intención de llevar a los tribunales a Celine Dion si no cejaba en su empeño. Bellamy lo explicó en BBC: “Tenemos toda la intención de entrar en América con nuestro próximo álbum (Absolution) y no queremos presentarnos allí con la gente pensando que somos la banda telonera de Celine Dion. "Encontramos su música completamente ofensiva para alguien que empieza, y estoy seguro de que nuestros fans piensan lo mismo”.

La compañía de management de Dion hizo una oferta: les compraban los derechos de ‘Muse’ por 50.000 dólares (en torno a 43.000 euros). El grupo de Devon la rechazó, pero los representantes de la cantante no se amilanaron: “Nuestra clienta continuará, aun sin haber llegado a un acuerdo, y utilizará el título ‘Celine Dion Muse’ para sus shows y los productos y servicios relacionados”.

“Piensan que nos aplastarán con su poder”

El cantante de Muse se mostraba indignado: “Ahora nos han dicho que van a seguir adelante con el nombre de Muse, nos guste o no; piensan que si lo intentamos y les demandamos, nos aplastarán con su poder”.

Pero no fue así. Celine retrocedió. Tan solo cuatro días después, los titulares de la prensa británica anunciaban: “Dion pierde su musa”. La publicista de la cantante, Francine Chaloult, comunicó que la palabra ‘Muse’ no se emplearía en los espectáculos. Según declaró en Jam! Showbiz, ‘Muse’ era solo uno de los 30 nombres que se habían barajado para el show. Realmente era uno de los preferidos y había entrado en el ‘Top 4’ de todos los que estaban siendo considerados. Y concluyó: Celine Dion ahora ha decidido no usar esa palabra.

Muse se salió con la suya

Así fue como Muse se salió con la suya. El término ‘Musa’ no se adhirió al de Celine Dion. En su lugar se eligió 'A New Day...'. Originalmente, el contrato de esa primera residencia de la artista en Las Vegas era para tres años, pero debido al tremendo éxito que tuvo, el espectáculo continuó durante dos años más.

A New Day... cerró el telón el 15 de Diciembre de 2007, después cinco años de llenos absolutos. Es la residencia más exitosa de todos los tiempos, tanto en recaudación como en público: cerca de tres millones de personas asistieron a los 717 shows. Está claro que perder el apelativo de 'musa' no tuvo ninguna consecuencia para Celine.