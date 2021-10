40 cosas sobre Gus, el artista que está en el radar de Rosalía

Gus es uno de esos artistas que, una vez decides adentrarte en su música, se quedan en las playlists de tus canciones favoritas para siempre. Es todo un experto en convertir sus temas en bandas sonoras para todo el que los escucha.

Con tan solo 21 años, este joven venezolano se ha convertido en una promesa de las nuevas generaciones de artistas. De hecho, parece haber conquistado a la propia Rosalía, pues está entre sus seguidores de Instagram. Cuenta con un estilo muy peculiar, ya que une diversos sonidos que protagonizaron su infancia. Y es que él mismo trata el ordenador como si fuese una prolongación de su cuerpo, convirtiéndose en un instrumento esencial para la creación de sus temas.

El pop, la música alternativa y otro tipo de estilos son los que podemos escuchar en sus trabajos musicales. El más reciente es Nos Vemos Luego.

En LOS40 hemos podido conocer un poco más acerca de este artista que promete, y mucho. Te presentamos 40 datos sobre él que quizás no conocías:

40 COSAS SOBRE GUS

1. Nombre completo: Gustavo Enrique Ortega Urdaneta.

2. Año y ciudad de nacimiento: Valencia, Venezuela. 10 de marzo del 2000.

3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Vino de mis papás y de mi hermano. Pero la primera vez que yo personalmente la descubrí a mi manera fue a través de MTV a los 8 años.

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Lo supe desde entonces, desde que descubrí MTV de una me enamoré. Soñé con estar en una banda y tocar un show de rock. Fue instantáneo.

5. La canción que te hubiese gustado componer: todas las de Ricardo Arjona.

6. Un género musical que nunca tocarías: creo que la música llanera venezolana no me encanta.

7. Un artista y/o una artista favoritos: The 1975, Paula Cendejas, Frank Ocean…

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: escuchaba muchísimo 50 Cent, Eminem, My Chemical Romance, 30 Seconds To Mars... A través de mi papá escuchaba mucha salsa como Rubén Blades.

9. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: en verdad no tengo ninguna obsesión en estos momentos, pero me encanta la música country. Estaba escuchando mucha música country últimamente.

10. La que odies escuchar ahora mismo: en verdad ahora no estoy en un buen momento con el reggaetón. No estoy escuchando mucho reggaetón.

11. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: hay muchos. En verdad con Paula Cendejas me encanta. O sea, soy muy muy fan de su música.

12. ¿Es un sueño o una realidad? Creo que es un sueño pero la vida es un sueño y los sueños sueños son. Creo que eso es de Calderón de La Barca.

13. El músico que está en tu agenda de contactos: hay varios, en verdad. Soy afortunado de decir que tengo a muchísimas personas muy famosas al contacto cercano, lo cual es bien divertido.

14. Si no fueses cantante, serías… escritor de películas.

15. La música para ti es… mi vida, literalmente lo que me mantiene vivo tanto simbólica como literalmente.

16. Un hobby o un deporte favorito: el fútbol. Crecí jugando al fútbol. Jugué de central y lateral, entonces me encanta partir piernas.

17. ¿Tienes mascota? 2 labradores: Turrón y Trufa.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: creo que cuando tenía 18 y recién me había mudado a la universidad. Estaba viviendo en la residencia estudiantil. Muy divertido.

19. Lo que dirías al pequeño Gus: confía. Todo va a estar bien.

20. La red social que más te engancha: Youtube, 100%. Me paso todo el día en Youtube.

21. La red social que más pereza te da: Instagram y TikTok. Las odio.

22. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: la falta de respeto.

23. Una frase que repites mucho: creo que todo va a estar bien, estará bien.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: me encanta cocinar. Me gusta mucho cocinar. Es lo que me da paz cuando no estoy trabajando.

25. Una película que te encante o te definas: Las ventajas de ser un marginado. Muy buena.

26. Algo que se te da fatal: ser honesto.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: Paula Cendejas, no mentira (risas). En verdad estoy obsesionado con dormir temprano. Me gusta mucho dormir temprano, me hace sentir como una persona responsable.

28. Tu personalidad: introvertido pero extrovertido.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: el colegio. Jugar al fútbol en el colegio.

30. Un juguete (o juego) de infancia: el X-box. Nunca tuve Playstation.

31. Lo que echas de menos: mi familia.

32. Algo de lo que te arrepientas: no ser honesto.

33. Tu palabra favorita: porcelana.

34. Una manía: a veces comerme las uñas.

35. Tatuajes: solo uno. Es una letra en referencia a Billy Joel. La canción Vienna, dice Vienna waits for you.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): me encantan las películas super románticas.

37. ¿De cuál de todas tus canciones te sientes más orgulloso de haber compuesto? Líricamente, Creo que todo estará bien. La que ahora estoy más obsesionado es Negra.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería… mi próximo disco se llama Verano, por siempre.

39. Pista de lo próximo que traes: traigo un disco completo. Es la evolución y es lo que Gus lleva años tratando de hacer. Es la primera vez en muchísimo tiempo que de verdad logro decir “lo logré”.

40. Si no fueses Gus y te lo encontrases, ¿qué pensarías de él? Que es muy cool y que debería seguir haciendo lo que hace.

Y tú, ¿le das una oportunidad a la música de Gus?