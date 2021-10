Ethan Hawke se convierte en un aterrador asesino de niños en el tráiler de ‘Black Phone’

Ethan Hawke es el gran protagonista del nuevo thriller de Scott Derrickson, autor de Sinister y Doctor Extraño, quien ha encontrado en la productora Blumhouse de Universal Pictures un aliado perfecto para sacar adelante su aterrador nuevo proyecto: Black Phone. Una cinta que entremezcla suspense, terror y elementos paranormales para confeccionar un tétrico universo en el que un adolescente de 13 años secuestrado y un sádico asesino de niños serán los dos ejes sobre los que se construirá la acción.

«El teléfono no funciona, pero está sonando». Derrickson apuesta por introducir pinceladas fantásticas y sobrenaturales. El joven protagonista, Finney Shaw, es un chico tímido pero muy inteligente que es encerrado por un secuestrador en un sótano. Allí hay un teléfono. Está completamente roto, pero empieza a sonar. A través de él puede escuchar las voces de las anteriores víctimas del asesino, que tratarán de ayudar al joven Finney a escapar.

¿Realidad o ficción? ¿Mente perturbada y enferma o historia de fantasmas que conectan con los vivos desde el más allá? Aún no lo sabemos, pero conociendo la trayectoria de Derrickson y de las anteriores películas de Blumhouse es posible que el componente psicológico entreteja una historia mucho más compleja de aquellas a las que nos tiene acostumbrado el género.

BLACK PHONE - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

La película está protagonizada por el cuatro veces nominado al Óscar Ethan Hawke, quien aparece constantemente oculto tras una escalofriante máscara. Cuando no la lleva su aspecto es aún más inquietante: tiene la cara pintada de blanco, como un mimo, y va vestido a semejanza de un mago. No en vano hay ciertas partes del tráiler de Black Phone que recuerdan a películas como It.

En el reparto de Black Phone también trabajan Mason Thames, que será el protagonista adolescente, y Madeleine McGraw. A ellos se le suman James Ransone (The Wire; Ken Park) y Jeremy Davies (Salvar al Soldado Ryan; Perdidos). La película se estrenará en cines el 11 de febrero de 2022.