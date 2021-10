Netta, ganadora de Eurovisión 2018, estrena ‘CEO’, su nuevo tema: No te pierdas el videoclip

Han pasado ya tres años, pero todos recordamos la victoria de Netta en Eurovisión 2018 con Toy. Una actuación llena de empoderamiento que hoy volvemos a ver en CEO, su nuevo tema.

En esta composición, la artista vuelve a hacer gala de su particular voz dentro del pop con pinceladas de los sonidos de su país. En cuanto al mensaje que transmite, la cantante vuelve a hablar de estar al mando en la vida, tomar tus propias decisiones y llevar siempre el timón.

Pero quién mejor que ella para explicarlo: “A menudo me resultaba muy difícil tomar decisiones por mí misma, dejando que los miedos, compromisos o preferencias de los demás me influyeran hasta volverme completamente sumisa. Ahora soy la jefaza “CEO” de mi empresa, de mi vida y de mi viaje. Expreso el retomar del control sobre mi vida. He compuesto “CEO” como una llamada para quien quiera unirse a la tribu, para tomar las propias decisiones sin miedos y con fiereza.”

A través de su cuenta de Instagram, reveló que tuvo que mantener a buen recaudo el secreto de este lanzamiento cuyo plato fuerte es el videoclip: "Guardé el secreto durante todo el año, ¡pero ahora por fin es vuestro! Id a ver mi sangre, sudor, lágrimas y pasos de baile. He trabajado muy duro, pero vosotros hacéis que merezca la pena. ¡CEO ya está aquí!"

Por otro lado, el video está dirigido por Roy Raz, y vemos a la protagonista saliendo de una aburrida realidad, reptando literalmente para salir de "la opresión del hombre hacia un triunfal y feroz clímax de auto-empoderamiento."

La propia Netta Barzilai ha comentado lo siguiente sobre él: “Hemos querido retratar con símbolos el proceso mental que he vivido al decidir tomar las riendas. Cuando tomo una decisión, se desata la locura y es contagiosa.”

Además, la artista también ha lanzado Dum (el cual puedes escuchar aquí), retomando la senda que inició en Eurovisión 2018, donde obtuvo un éxito sin precedentes y aplausos de todos los rincones del mundo.