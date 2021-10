The Wanted vuelve con ‘Rule The World’, su nueva apuesta dance

La noticia se convirtió en tendencia en tan solo unos minutos. Cuando The Wanted anunció a principios de septiembre que volvía, sus seguidores lo celebraron encantados. Y es que después de siete años alejados de los focos, estos cinco artistas han decidido hacer felices a todos sus fans.

Pero aunque anunciaron su regreso hace unas semanas, ahora lo han hecho finalmente oficial con el lanzamiento de Rule The World. Es la primera canción que publican y con la que han dejado muy claro que han vuelto para quedarse.

Siva, Tom, Max, Nathan y Jay han apostado por unos sonidos dance que nos recuerdan a sus comienzos. Pero esta vez han aportado unos toques más renovados que los han adaptado a las nuevas tendencias musicales.

Pero la canción no llega sola, sino acompañada de un videoclip en el que los protagonistas de la banda aterrizan en lo que parece una playa virgen o una isla desierta. Allí interpretan el tema a cámara hasta que encuentran un maletín con fuegos artificiales. Deciden encenderlos y convertir su encuentro en una experiencia única. Algo que también han llevado a la vida real, pues sin duda se ha convertido en uno de los momentos más esperados por sus fans.

The Wanted se prepara así para lanzar su disco Most Wanted – Greatest Hits Album el 12 de noviembre.

La banda británica-irlandesa nació en el año 2009. Temas como Glad You Came, Gold Forever, Chasing The Sun y Walks Like Rihanna, entre otros, han sonado en las listas de éxitos de todo el mundo. Nadie ha podido resistirse al talento de estos cinco artistas.

De momento queda esperar para saber cuál será el siguiente paso de sus carreras. Pero estamos seguros que lo darán juntos y con el apoyo de todos sus seguidores. Y tú, ¿estás dispuesto/a a acompañarlos?