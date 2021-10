FAR Changing Tides: Explora un mundo sumergido a principios de 2022

Frontier Foundry (el sello de juegos de Frontier Developments) ha compartido nuevas actualizaciones sobre FAR: Changing Tides, el próximo título del desarrollador Okomotive. Durante la semana de la Gamescom, Future Games Show y Awesome Indies, han presentado una serie de novedades así como un tráiler exclusivo y una inmersión en el juego.

Basándose en la experiencia reflexiva de FAR: Lone Sails, el próximo título complementario, FAR: Changing Tides ha revelado hoy una verticalidad añadida en los escenarios. Los jugadores podrán ahora sumergirse bajo las olas y explorar la civilización sumergida que una vez fue el hogar del protagonista Toe, así como otras características originales nuevas en el universo FAR.

Mientras abordan los diversos rompecabezas en tierra y bajo las olas, los jugadores aprenderán las habilidades necesarias para controlar y mejorar tanto un velero como un submarino. Eleva el mástil e inclina las velas o utiliza los limitados recursos de combustible para encender la caldera y alimentar un poderoso motor, todo ello mientras la dinámica banda sonora responde a las interacciones del jugador para ofrecer una experiencia única y relajante.

FAR: Changing Tides estará disponible en Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch, Steam y Epic Store a principios de 2022.

El diseñador jefe y cofundador de Okomotive, Don Schmocker, ha declarado: "Añadir una función sumergible al universo de FAR parecía una progresión natural para la serie, ya que permitía a los jugadores explorar las ruinas que hay debajo, en lugar de limitarse a navegar por encima de ellas. Añadió una profundidad emocional que los desolados páramos de Lone Sails tenían y un nuevo elemento a algunos de nuestros puzzles, además de animar a los jugadores a involucrarse con su vehículo de una manera más profunda y satisfactoria".

Y añadió: "Como estudio, queremos seguir desafiándonos a nosotros mismos mientras buscamos nuevas formas de emocionar a los jugadores. Changing Tides es más largo que Lone Sails, con más puzles que resolver, recompensas que ganar y un misterio que desentrañar, queríamos algo que diferenciara a los dos juegos, pero conservando los elementos icónicos; el escenario postapocalíptico, el estilo artístico pictórico, la banda sonora dinámica y un vehículo único". En apenas unos meses podremos disfrutar de la nueva entrega del universo del juego.