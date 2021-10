Adele regresa con ‘Easy On Me’, una canción que nos abre las puertas de su vida personal

El regreso de Adele se ha convertido, sin duda, en uno de los eventos del año. La artista británica ha puesto fin oficialmente a sus seis años de hiatus después del lanzamiento de su álbum 25 en 2015.

Adele ha lanzado este 15 de octubre Easy On Me, una preciosa balada que da paso a su nueva etapa musical. Y no solo eso, sino que además se convierte en el primer adelanto de su disco 30, que verá la luz el 19 de noviembre en vinilo de color, vinilo, CD y versión digital.

Easy On Me nos abre las puertas de la vida de nuestra protagonista. Hace referencia a la dura infancia que pasó y a los altibajos que ha tenido a lo largo de todos estos años. A esto le acompaña la pasión y el desgarro en la voz de la artista, que convierten la escucha de la balada en una experiencia muy emotiva. No hay dudas de que Easy On Me lleva el sello de la música de nuestra protagonista.

Pero eso no es todo. La canción llega también con un videoclip que refleja a la perfección el antes y el después que ha habido en la vida de la británica. Comienza con unas imágenes en blanco y negro que muestran cómo abandona una casa de la que se acaba de mudar para dejar atrás una etapa.

Posteriormente, la imagen cambia a color para mostrarnos el renacer como el Ave Fénix de Adele. Y es que ha demostrado haber resurgido de sus cenizas en muchos momentos complicados que se han presentado en su vida.

El vídeo ha tenido una gran acogida entre sus seguidores. Tanto es así que en tan solo unas horas ha superado los 15 millones de reproducciones. ¡Todos esperábamos el regreso de Adele!

30 está producido por Greg Krustin, Max Martin, Shellback, Tobis Jesso Jr, Inflo y Ludwig Göransson. "Este disco ha supuesto tres años de trabajo, en los que he aprendido muchas cosas sobre mí. Me he despojado de muchas capas, pero también he descubierto cosas nuevas, inesperadas. Me atrevería a decir que nunca en mi vida me he sentido más tranquila y plena que ahora. Tras el dolor, he reconstruido mi casa y mi corazón con mucho esfuerzo... y este nuevo álbum lo narra", señalaba Adele en un comunicado.

No hay duda de que la nueva Adele está dispuesta a conquistar las listas de éxitos y a mostrarnos una faceta muy íntima y personal a través de sus canciones.