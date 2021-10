Efecto Pasillo ficha para ‘Universo’ a un científico apasionado: “Veo las estrellas y tengo pequeños orgasmos”

Después de la celebración de sus diez años de carrera con un disco repleto de colaboraciones, Efecto Pasillo, está metido de lleno en la creación del que será su quinto álbum de estudio. De momento, tenemos un primer adelanto, Universo, un tema que propone una unión entre música y ciencia. Han invitado no a un músico, sino a un científico y buen amigo, Javier Santaolalla, que no ha dudado en sumarse a esta nueva locura de los canarios.

“Nueva canción que habla, entre otras cosas, de los sueños, de soñar despierto que, al fin y al cabo, es una manera de ver la vida bonita, de conectar con la ilusión, con la emoción. Ser capaces de ver la vida a través de los ojos de un niño. Eso nos hace movernos, cuando estás ilusionado, al final, eso se convierte en motivación y cuando te motivas, te mueves y haces una persecución de esos sueños”, explica Iván sobre este nuevo tema.

Y ese universo está reflejado en un vídeo que mezcla realidad con animación y que incluye a muchos personajes que algunos irán reconociendo, incluido el hijo del cantante que mira al cielo con ilusión. Y es que de eso se trata, de enfrentarse a cada nuevo reto con la ilusión de un niño.

“Y eso es en lo que nosotros creemos porque después de tantos años, tantas canciones y tantas colaboraciones, intentamos ver cada proyecto con esos ojos inocentes e ilusionantes de un niño. Con cada canción pensamos que lo va a reventar y que lo van a escuchar en toda España y en todo el mundo, va a llegar a la luna y a las estrellas”, explica Iván.

Un científico que engancha

El científico y divulgador, Santaolalla, ha aportado su granito de arena a este tema que también ha disfrutado como si fuera un niño. “Para mí es un super sueño, no solo trabajar con amigos desde la infancia sino también ver cómo se hacen realidad todas las aspiraciones que puede tener alguien como yo que soy físico, soy friki, doctor en física y me apasiona el universo. Veo las estrellas y tengo pequeños orgasmos. Amo las estrellas y amo el cosmos, pero también soy comunicador y me doy cuenta de lo difícil que es transmitir emociones tan intensas como la emoción que yo siento por el universo, solo con palabras. Ahí está la importancia del arte”, expresa sobre su pasión por este escenario.

Escucharle hablar de ciencia es como escuchar a alguien contar un cuento que engancha. “Tenemos un universo que es frío, gigantesco, miles de millones de años luz. Un universo en el que la vida humana es efímera. Somos pequeños, somos frágiles, somos insignificantes. Al universo le importa una mierda lo que te pasa a ti, le importa una mierda que se cague el perro en el sofá y esa sensación, cuando uno sabe esto y mira el cielo es difícil de explicar porque a la vez que somos una mierda para el universo, somos grandes porque podemos hacer cosas como expresarnos, sentir, tener emociones, somos capaces de crear arte”, argumenta Santaolalla.

Este es un avance de un quinto disco que nos devolverá ese buen rollo y positividad de la que siempre hace gala este grupo que en plena era de lo urbano, sigue apostando por el pop.