Ainoa Buitrago sobre ‘Las ganas’: “A mí me gustan las mujeres y no voy a poner una pareja heterosexual”

Ainoa Buitrago es uno de esos nombres que cada vez suenan con más fuerza y que está considerado como uno de los fenómenos revelación de la temporada. En la lista de LOS40 suena con Dispárame, pero en el último año ha ido desgranando poco a poco el que es su primer disco, que ha publicado esta misma semana y que tiene como base esa canción de autor del circuito más clásico de Libertad 8 o El búho real.

Pop elaborado con letras que tienen algo que contar sobre sentimientos, vivencias y experiencias de las que marcan. Las ganas es la canción que ha lanzado el mismo día que el disco y que deja claro que Ainoa no tiene intención de esconder su condición sexual.

“Yo intento ser lo más honesta. A mí me gustan las mujeres y ya por cosa propia mía, yo no voy a poner una pareja heterosexual en mis videoclips a lo mejor solo por el hecho de que no me siento representada por ello”, asegura la madrileña.

“Si yo estoy expresando algo en mis canciones, que están escritas a mujeres, que la gente haga lo que quiera, pero a mí, personalmente, no me representa una pareja heterosexual. Son mis canciones y hago lo que me da la gana y pongo mujeres porque quiero”, añade.

Es simplemente sentirse cómoda con lo que es. Pese a sus solo 22 años, tiene las cosas muy claras y si hasta ahora ha desechado dos discos que había grabado, es porque sabe lo que quiere y no lo comparte hasta que esté como a ella le gusta. Y en el terreno personal, no va a ser diferente.

Hablando de homofobia

Eso sí, aunque su intención con este videoclip no fuera reivindicar nada, reconoce que “están pasando cosas muy feas y se está dando voz a muchas ideas que dan un poco de miedo. Ya no si, políticamente, lo estoy haciendo por visibilizar, creo que ya estamos bastante visibilizados, el problema es que estamos dando cincuenta pasos para atrás con ciertas cosas y ciertos comentarios y ciertas personas que están poniendo en juicio cosas que son derechos humanos. Y cuando das voz a esas cosas, hay consecuencias”.

Al final, Las ganas habla de relaciones. “Esta cosita de estoy apostando yo por ti y vas a apostar tú por mí cuando haga falta. Vas a encontrar las ganas para ponerle fuerza a esto y tirar para adelante. Es una historia de amor al final y es esa cosita de encontrar a alguien y decir, ‘sé que yo me he tenido que esforzar hasta aquí, porque tú tenías o estabas en esta situación y ahora, a lo mejor te toca esforzarte a ti’. ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a encontrar las ganas? Es un poco esa conversación”, explica sobre su nuevo single.