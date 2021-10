Yoly Saa, sobre ‘Ya No Volverás’, su nuevo tema: “Soy partidaria de mostrar todos los tipos de amor”

Un día, Yoly Saa decidió dejar su vida en Pontevedra e ir a Madrid en busca de la felicidad con la música como compañera de viaje. Tras un par de años en esta aventura, ya la podemos considerar como una de las promesas del panorama actual en nuestro país: ha colaborado con Nil Moliner, Funambulista y ha escrito codo con codo con Luz Casal.

Después de lanzar un EP (Magma), presenta Ya No Volverás, el primer tema del disco que está preparando. Hemos tenido el placer de charlar con ella sobre su nueva música, el amor y desamor que encontramos en ella o su amistad con Nil Moliner.

Pregunta (P): Háblame sobre tus inicios. ¿Cómo empezaste en la música?

Respuesta (R): En realidad, yo no tenía ninguna pretensión en dedicarme a la música porque soy muy introvertida. Siempre había sentido una sensibilidad especial, pero nunca había pensado dedicarme a esto. Yo era profesora en Pontevedra, pero soy muy impulsiva y un día me levanté pensando en que la vida que estaba teniendo no me hacía feliz. Tomé la determinación de irme a vivir a Madrid con una mano delante y otra detrás y tuve la suerte de que mi familia me apoyase en esa decisión de dejarlo todo y me dijeron que siempre iba a tener mi casa en Galicia. Me fui a tocar en el metro, cuando solo había compuesto dos o tres canciones en mi vida.

P: Luego llegó un concurso para telonear a Andrés Suárez.

R: Sí, fue al poquito de llegar. Aparte de tocar en el metro, me iba a todos los micros abiertos. Libertad 8, El huevo real... En una de esas, una compositora que yo conocí que se llama Natalia Vega me dijo: 'Hay un concurso para telonar a Andrés Suárez y creo que te tienes que presentar porque tienes que ser tú'. Me presenté y tuve la suerte de que me cogieron y pude telonearle en la Sala But delante de 1500 personas y fue una auténtica pasada. Ahí empezó un poco todo.

P: ¿Cómo fue el momento de firmar con Warner?

R: Primero firmé con la editorial de Warner Chappell, como compositora de otros artistas, y no es hasta la pandemia que Warner no me ficha como artista. Que una de las discográficas más grandes del mundo te quiera firmar es alucinante. Siempre digo que cuando entro en las oficinas por primera vez, subo por las escaleras y veo discos de oro y platino de Bruno Mars, empiezo a decir '¿qué es esto, donde estoy?' Esto no es un sueño. Típica película americana en la que la protagonista se hace famosa y cumple un sueño. Fue alucinante. Estoy muy agradecida de que hayan confiado tanto en mí.

P: A partir de ahí, fue todo para arriba. Todo Contigo fue un exitazo y antes hubo colaboraciones con Nil Moliner, Funambulista, Luz Casal... Y ya te definen como cantautora de referencia en el panorama nacional.

R: Siento mucha presión, para empezar. Me siento agradecida, tampoco me gustan mucho las expectativas que se ponen sobre una misma o sobre cualuqiera. Creo que a la música hay que dejarla ser y fluir, y a veces sientes que tienes ya como una expectativas por parte de la discografica o del panorama musical nacional... personalmente, me hacen sentir algo intranquila en el sentido de "dios, nada me parece lo suficientemente bueno" o que en cualquier momento pueda decepcionar a alguien. Pero no te voy a mentir, estoy encantada.

P: Tienes cerca de 200 mil oyentes mensuales en Spotify, seguro que eso te ayuda a tirar para adelante.

R: Está siendo una pasada. Me cuesta entender que haya tanta gente que se ponga mi música en su casa o que tenga una canción mía para un momento importante en su vida. La gente me transmite mucho cariño cada vez que saco algo, va a haber un concierto... están ahí los primeros y las primeras y la verdad es que me siento muy querida en ese sentido, muy cuidada por el público que está recibiendo muy bien todo lo que estoy haciendo hasta ahora.

P: Nil Moliner habló no hace mucho del día que te conoció. ¿Cómo fue aquel día?

R: Fue raro. Uno de mis productores actuales, Pablo Estrella, me llevó a una casa a la que me iba a vivir: 'Vente a casa que tenemos reunión de músicos y de paso ves el piso', me dijo. De repente, cuando entré ahí, estaba Nil Moliner, Marta Soto... había un montón de gente y pensé '¿what, qué estoy haciendo allí con toda esta gente?'. Había como un corrillo y estaban enseñando temas suyos. Entonces Pablo dijo, toca Tercera Guerra Mundial, que estaba todo el mundo loco con esa canción; Roi Méndez también que decía 'tenéis que escuchar este tema'. Toqué la canción allí y ahí fue cuando nos conocimos. Nil dijo: 'me flipa esto, me encanta'. Además, él es un tío increíble, maravilloso, encantador, supergeneroso. Muy agradecida de haberle conocido y a toda la gente que estoy conociendo. Él nunca tiene una mala palabra ni te lo vas a encontrar un día de mala onda.

P: Llegó la pandemia. Participaste en festivales desde casa, por lo que seguiste con la música. ¿cómo viviste esa época?

R: Fue bastante rara y complicada en general. Tanto a nivel personal como la preocupación de tus familiares mayores... y en lo profesional porque yo venía de hacer un sold out en la sala Sol como presentación de Magma, mi primer EP, e íbamos a hacer una gira. Todo eso se paralizó y yo entré en una crisis compositiva de la que todavía estoy saliendo. Fue un bloqueo heavy a nivel personal y musical. Esos ratitos de Yo me quedo en casa nos daba la vida porque se me caía la casa encima. Soy una persona que no paro mucho en casa, soy muy inquieta, y esas cosas nos salvan la vida. La mayoría aún lo estamos sufriendo.

Yoly Saa - Ya No Volverás (Videoclip Oficial)

P: Ya no volverás, tu último tema, está ya en todas partes. ¿Cómo lo llevas?

R: Bien, siempre se lleva con un poco de nerviosismo y expectación. Son cosas en las que trabajas tanto tiempo y ya has escuchado tantas veces las canciones que no ves el momento de que sean de todo el mundo.

P: ¿Qué historia hay detrás de esta canción?

R: Esta canción se escribió hace, aproximadamente, 1 año y es la primerra vez que saco una canción que no está compuesta 100% por mí. La compuse con Ainoa Buitrago y con otro cantautor que se llama Piero. Estábamos en un momento de decir 'no me has cuidado, no me has valorado lo suficiente y yo ya estoy cansada de ser siempre la que da un paso adelante para que esto salga bien'. El asumir de repente que alguien se va y que no hay retorno en la relación y que no has visto un montón de cosas que no eran evidentes, porque cuando estás ahí nos volvemos todas y todos un poco ciegos. Este fue un poco el sitio desde el que partimos con la canción. Luego modifiqué las estrofas y las puse más a mi gusto, porque sí que es verdad que la sentía un poco impersonal, me gusta que tenga referencias a cosas que me han pasado a mí concretamente. Siento que conecto más con la canción a la hora de llevarla a un directo.

P: En el videoclip, la historia está representada en tres parejas: dos chiscos, dos chicas, y un chico y una chica. ¿De dónde viene esta idea?

R: Hemos cogido como referencia una pelíacula que se llama Midsomar, que es un poco gore, porque estéticamente nos gustaba mucho, y luego yo quería reflejar en el vídeo que estamos en una especie de secta en la que yo soy la líder; y cuando estamos ciegos por alguien da igual lo que nos haga el otro, tardamos mucho en darnos cuenta de que eso no nos está haciendo bien. Por suerte tengo, un equipo creativo increíble, dos gallegas también, Sheila y Carmen, que es de ellas la idea original, aunque normalmente me encargo yo de eso, y esta vez lo vieron clarísimo ellas estéticamente. Al principio no iban a ser parejas en sí, sino que todos íbamos a estar con todos. Pero cuando se planteó la idea de dividirlo en tres parejas... yo sí que soy muy partidaria de mostrar todos los tipos de amor que pueda haber y fui yo la que propuse una pareja de cada. Es importante visualizar ciertas cosas cuando se tiene el poder en mayor o menor medida de normalizar ese tipo de cosas. Representar en esas tres parejas el amor tóxico desde un punto diferente, desde el dolor, la necesidad que tienes por alguien e incluso por la violencia cuando alguien no reacciona como la otra persona pretende.

P: Sobre este tema, he pensado en la confesión de Pablo Alborán. ¿Es necesario que un artista tenga que salir del armario?

R: Me parece bastante absurdo y creo que en el momento que lo tratemos con más naturalidad en general... entiendo lo que hizo Pablo Alborán y ayudó a muchísima gente a normalizarlo y a decir, 'a lo mejor no pasa nada si lo digo en mi casa o si salgo con mi pareja de la mano'. Pero yo es algo que no tengo la necesidad, sí que puedo defender ciertas cosas, pero a quien quiera escribirle uno, con quién quiera acostarse, es problema de la persona y ya está. Nosotros estamos aquí para escribir música y no para explicar con quién compartimos nuestra vida y con quién no. Entiendo lo que hizo él en su vida y se sentía incómodo con eso y por eso necesitó hacerlo, para quitarse un peso. Yo desde el principio nunca he sentido presión por eso, si mis canciones hablan en femenino porque a lo mejor esa historia es con un chico o en femenino si es con una chica, no es algo que me preocupe ni vaya a ocultar. Parece mentira, a estas alturas, que haya todavía que preocuparse de esto.

P: Se te suele denominar como cantautora, pero en Ya No Volverás le metes un poco de caña.

R: Sí, aunque depende del concepto que tengamos de cantautora. Para mí es alguien que hace sus propias canciones, independientemente de donde las lleve luego a nivel producciones. Comúnmente, como cantautor podríamos englobar a Serrat, Ismael Serrano... Yo no estoy incómoda con la etiqueta de cantautora, porque es lo que hago, pero sí que creo que hay un concepto que está cmabiando. Ahora somos muchas y muchos cantautores que no necesariamente nuestra producción tiene que ser más clásica, como lo entendemos comúnmente. Sí que es verdad que yo me siento muy cómoda en muchos sentidos y no voy a ir al estilo que conocemos como cantautor clásicos, sino que me voy a ir a cosas más cañeras y diferentes, hay más cosas que me gustaría probar.

P: No te cierras a ningún estilo por lo que veo.

R: Qué va. Si en un moemnto determinado me sale, yo creo que ponerle fronteras a la música es un error y obviamente siempre y cuando haya una calidad detrás, criticar cosas puede ser un errror porque nunca sabes lo que puedes hacer mañana. Igual de repente me apetece hacer un disco o una canción de R&B o urbana porque encuentro una melodía que me flipa. Puede haber una canción que me vuele la cabeza y quiera hacerla.

P: ¿Tienes por ahí algo pensado o guardado que vaya a romper con lo tuyo?

R: Hay varias cosas. Luego, cuando se le dan forma, se ve realmente a lo que parecía al principio o si por el contrario se aleja de todo. Yo voy a seguir siendo yo, mi voz va a seguir siendo la mía, entonces depende del enfoque que le dmos a nivel producción. Pero sí hay dos canciones concretamente que estamos haciendo para el disco en las que yo estoy muy muy lejos de cualquier cosa que haya hecho hasta ahora. Una de ellas en concreto bastante loca, y la otra no lo sé porque estamos viendo si nos quedamos con ella o no. Estoy viendo yo, más bien. Los productores me están diciendo, 'Yolanda, ¿estás segura de que quieres que entremos aquí?'. En ese sentido no tengo miedo.

P: Además de los temas de amor y desamor, Galicia está muy presente en tu música.

R: Sí, muy presente. Hecho de menos Galicia, el surf continuo que suelo parcticar cuando estoy allí... es otro ritmo de vida. En Madrid todo el mundo va corriendo y yo a veces necesito coger un poquito de aire. En el disco habrá una canción que se llama Galicia que habla única y exclusivamente de Galicia y la morriña que yo siento a veces, concretamente está escrita a las dos semanas de venirme a Madrid, que me quise volver a Galicia y mi madre me dijo, 'ni se te ocurra, aguanta un poco más, pero no vuelvas de momento porque no te ha dado tiempo a nada'. Y le hice caso.

P: ¿Cómo lo lleva tu familia?

R: Están contentos, pero es gente tan humilde que si les cuento algo muy heavy, como telonear a Rozalén, me dicen: 'qué pasada, pero tú siemrpe con los pies en el suelo y no te olvides de donde vienes'. Son los primeros en pilllar el coche para venir a verme a Madrid.

P: Sacaste un EP, Magma, y ahora viene un disco. ¿Hay fecha?

R: Un poco avanzado en 2022, quizá en primavera, todavía quedan singles por salir y todo lo que vayamos sacando irá ahí incluido en este primer disco. Con muchas ganas, estamos acabando de grabar todo, muy contenta con los resultados.

P: ¿Tendrá alguna colaboración?

R: Esta es una buena pregunta (risas). No te puedo dar mucha información porque había una colaboración que a mí y seguro que a todo el mundo le parecería increíble, pero creo que la dejaremos para más adelante, fuera del disco. Sí que es verdad que el disco lo había cerrado antes y esto se escapa un poco de la narrativa de lo que necesita.

P: ¿Con quién te gustaría colaborar?

P: Estás tocando ahora por varias ciudades, acabas de confirmar que estarás en Inverfest, pero imagino que con este disco habrá una nueva gira.

R: Estamos acabando lo que en su día no pudimos acabar por la pandemia pero en otro formato con banda, trío... Y hasta primavera del año que viene estaremos tocando en todas las ciudades que podamos. Y en cuanto salga el disco, una gira con todas las nuevas canciones y todo lo que implica el álbum a nivel estético, que creo que es muy potente y seguir el hilo conductor de todo el tema artístico que también me parece muy importante.

En Galicia habrá varias fechas, intentaremos pasar por todas las ciudades posibles. Pronto sacaremos cartel con todas las ciudades disponibles. Seguro que estarán A Coruña, Vigo, y también intentaremos que esté Santiago.