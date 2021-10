FINNEAS lanza su álbum debut ‘Optimist’, un reflejo de la sociedad

FINNEAS es uno de los productores de referencia de las nuevas generaciones de artistas. Su hermana Billie Eilish ha contado con su talento en sus proyectos, lo que ha permitido que todos sus fans descubran la agilidad del artista a la hora de crear música.

Ahora, FINNEAS está de enhorabuena, ya que ha estrenado su álbum debut Optimist. Un proyecto que incluye trece canciones que se han convertido en un reflejo de la sociedad. De hecho, Optimist nació durante el confinamiento. "Como productor-artista, nunca te das el tiempo suficiente para trabajar en tu propia música. Desafortunadamente, nadie me va a dar órdenes ni me va a decir que produzca mi propio álbum excepto yo", señala el artista. Por ello, aprovechó el estallido de la pandemia para ponerse manos a la obra con su propia música.

Nuestro protagonista se considera una persona muy observadora. Por ello, los temas de este disco reflejan a la perfección las diversas situaciones que ocurren ahora mismo en la sociedad. Una de estas canciones es Love Is Pain, que habla de lo desgarrador que es el amor. "Quería escribir una canción sobre una relación adulta. Cuanto más amas a alguien, más capacidad tiene de causarte angustia", explica.

Pero en su repertorio encontramos una gran variedad de temáticas. En The 90s, por ejemplo, echa la vista atrás a una década en la que las cosas parecían más sencillas. No existían los smartphones ni tampoco la era más desarrollada de Internet. The Kids Are All Dying trae los sonidos del piano y de las palmas, lo que aporta un chute de energía. El tema habla de la importancia del amor. "Incluso si estamos viviendo una época de caos e incertidumbre, la experiencia humana nunca excluirá el amor, el sexo, la diversión, el ocio y la aventura. Si estás enamorado, vas a escribir una canción de amor. Así es como funciona el cerebro", señala.

Los sonidos funky de How It Ends y la balada Only A Lifetime son otros de los que protagonizan este nuevo trabajo. En cuanto a este último, FINNEAS confiesa que nació tras observar la importancia de disfrutar de los pequeños detalles y momentos junto a su familia. Por ello, desde aquel instante se propuso comprometerse con estar presente y nutriéndose de esta pequeña felicidad.

FINNEAS quiere que su música se convierta en un reflejo de las vidas de las personas, y con Optimist lo ha conseguido con creces. ¿Cuál es tu canción favorita?