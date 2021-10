Beatriz Luengo eligió a Blas Cantó como padrino de su hijo y ha desvelado quién es el de su hija, otro músico

Beatriz Luengo es cantante, actriz, compositora, escritora…una profesional que ha ido demostrando con el paso del tiempo que tiene un talento y una creatividad desbordantes. Se ha convertido en una habitual en los equipos de composición en Latinoamérica y le ha compuesto canciones a muchos artistas como Ricky Martin.

También tiene canciones para ella, que, en esta etapa de su vida, buscan la utilidad y la reivindicación de todas esas cosas en las que cree. Buena prueba es Vida y patria que se ha convertido en un himno para Cuba o Chanteíto para un Ex, que da su versión feminista sobre una ruptura.

Su faceta profesional se ha complementado desde hace cinco años con otra más personal, la de ser madre. Este 2021 dio la bienvenida a Zoe, la hermana de su primogénito. De momento, no se plantea si tiene preocupaciones distintas con ella por ser niña.

Educación igualitaria

“A mi niño de 5 años he tratado de educarle todo el tiempo en igualdad. Por ejemplo, el tema del color rosa, que me parece una tontería. Pero desafortunadamente, el mundo no va a cambiar tan deprisa”, asegura consciente de la realidad.

Admite que, si su niña se quisiera dedicar a la música como ella, lo tendría más complicado que su hermano. “Ahora mismo, cuando me peleo en el tema de la mujer, por lo menos en la música, que es donde me siento segura hablando porque es donde convivo cada día, hay un uno por ciento de mujeres compositoras en la industria latina. Eso es una realidad, eso no es una opinión. Si yo ahora mismo voy en el coche y veo que mi niña compone de una manera natural o canta me voy a sentir con muchas ganas de que las cosas cambien rápido para que tenga más oportunidades de las que ahora mismo se tienen”.

Reconoce que la maternidad no es fácil y que ella cuenta con la ayuda de su madre, de su suegra que vive con ellos en Miami y de una persona que le ayudan con sus niños cuando tiene que trabajar.

“La maternidad es cansada por el tema de no dormir mucho ahora que estoy con lactancia de pecho, pero estoy super feliz, para mí los hijos son inspiración, vienen al mundo a hacerme mejor”, asegura.

Legado más allá de lo material

“Todos los días siento que tengo que cumplir mis metas y mis objetivos porque eso es lo que les voy a dejar realmente. Yo creo que nos preocupamos mucho por qué les vamos a dejar materialmente y lo más importante es el mensaje de inspiración que les vamos a dejar. Yo quiero que miren atrás cuando sean mayores y digan ‘ostras, mi madre nunca dejó de pelear sus sueños. Siempre nos sumó a sus proyectos de vida y su misión, no lo abandonó, incluso cuando era duro de conllevar con los tiempos’. A mí me han hecho mejor mis hijos, me proyecto en lo que ellos quiero que vean de mí y me siento en el máximo de mis posibilidades”, reconoce.

Le da pena que su madre tuviera que renunciar a sus sueños por ella y no quiere repetir la misma historia. De momento, intenta inculcar creatividad en sus hijos y el mayor ya construye sus propios juguetes reciclados y pinta sus propias camisetas.

“Yo pongo bases instrumentales en el coche y yo voy cantando una melodía con letras improvisadas que riman y él va atrás y aunque no tenga sentido, busca la manera de rimar”, explica sobre el ejercicio que hace con él después de comprobar que tenía ganas de hacerlo cuando estaba en el estudio con otros artistas y él soltaba sus ideas. Parece que tiene sensibilidad para ello.

Su padrino es Blas Cantó, su gran amigo. La niña también tiene como padrino a un músico y nos ha desvelado su nombre