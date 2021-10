¿Qué va a pasar esta semana en ‘Tierra amarga’, la exitosa serie de Antena 3?

No hay descanso en Tierra amarga. En la serie turca que Antena 3 emite de lunes a viernes (a partir de las 17:30 horas), como buen culebrón, pasa absolutamente de todo y tiene en tensión a sus fieles espectadores. Los capítulos terminan siempre con algún giro que hace que todo su público esté pendiente del siguiente.

Sin embargo, llega el fin de semana y hay que esperar varios días para volver a saber de Züleyha, Yılmaz y el resto de protagonistas de Tierra amarga, un título que ha conseguido posicionarse en la tarde de Antena 3 como la oferta estrella de la cadena principal de Atresmedia Televisión.

En LOS40, que pensamos en los fans incondicionales de las series turcas, nos adelantamos a la emisión de la serie. Por eso mismo, para que la espera te sea más leve, te avanzamos lo que se va a pasar en Tierra amarga esta semana, la que va del lunes 18 al viernes 22 de octubre.

El capítulo del lunes 18 de octubre

El amor llamará a la puerta de Gülten, pero la vida está a punto de meterla en problemas primero. Mientras tanto, Ercüment intentará acercarse tanto a Gülten como a Seher y finalmente alcanzará su objetivo. Los traicioneros planes de Ercüment están a punto de ser revelados… ¿Podrá Yılmaz detener a Ercüment? La venganza, los nervios, la tensión… Todo ha vuelto a estallar en Çukurova justo cuando estaba declarando “la paz” Yılmaz.

Otras series turcas

Tierra amarga no es la única ficción 'made in' Turquía que está ganándose su hueco en la programación de Antena 3. Tras el rotundo éxito cosechado por Mujer y Mi hija, la cadena está armando su parrilla con otros títulos que buscan la aceptación de la audiencia. No cabe duda de que con Tierra amarga han encontrado un filón. También apunta maneras Infiel, la serie protagonizada por Caner Cindoruk. Inocentes, en cambio, no ha conseguido heredar los buenísimos índices de Mujer. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿habrá otras ficciones turcas póximamnete?