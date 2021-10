‘The Batman’ calienta motores con un espectacular tráiler: ¿Quién es quién en la película?

El nuevo tráiler de The Batman ha revolucionado el fin de semana. Ha cruzado el horizonte como si fuera un caza supersónico y ha hecho retumbar hasta los cimientos de Twitter. Warner Bros. ha esperado a que el fervor de Sin tiempo para morir y Dune se amainara para volver a elevar el hype de los fans con un avance que promete otorgar al Hombre Muerciélago de Robert Pattinson un tono épico que no veíamos desde El caballero oscuro.

Las imágenes de este espectacular tráiler nos dejan ver mucho más a algunos de los personajes. Enigma, el villano al que dará vida Paul Dano, sigue haciendo gala de su nombre y poco sabemos de él, más allá de que se sienta a tomar café en un restaurante muy hopperiano, pero de quienes sí vemos bastante es de Pingüino, a quien encarna un irreconocible Colin Farrell, y de Catwoman, en cuyo cuero se enfrascará Zoë Kravitz. También conocemos más del nuevo Alfred al que interpretará Andy Serkis.

Muchos de los personajes son viejos conocidos de la saga, pero hay otros que quizás a las nuevas generaciones no les suenan demasiado. Por eso en LOS40 os hemos decidido hacer un repaso fugaz por algunos de los principales hombres y mujeres que ampliarán, bajo la batuta de Matt Reeves, el universo de Batman.

THE BATMAN - Tráiler Oficial

Batman / Bruce Wayne (Robert Pattinson)

Quizás es el único personaje que no requiere ningún tipo de presentación: el joven y apuesto magnate Bruce Wayne, una de las personalidades más reconocidas de Gotham, es el hombre que se esconde tras el traje de Batman. A lo largo de los años le han dado vida Michael Keaton, Ben Affleck, Christian Bale y hasta Val Kilmer. ¿Estará Robert Pattinson a la altura de tanto talento? Todo apunta a que sí. El actor de El Faro y Crepúsculo se ha mimetizado con su personaje y le ha dado una vida y una fuerza que, al menos por el tráiler, nadie se esperaba.

Catwoman / Selma Kyle (Zoë Kravitz)

A medio camino entre el romance y la enemiga de Batman, Catwoman, cuyo nombre original es Selina Kyle, es una ladrona de Gotham de la que Bruce Wayne acaba prendado. Aunque originalmente fue concebida como una villana, con el paso de los años se ha ido convirtiendo en una "antiheroína". Anne Hathaway, Michelle Pfeiffer y Halle Berry son algunas de las actrices que se han metido en el traje de cuero y empuñado el látigo, su arma favorita. Esta vez será Zoë Kravitz (Animales Fantásticos, Big Little Lies) la encargada de dar vida a la mujer felina, y por el avance de The Batman parece que ella y Bruce harán muy buenas migas.

Zoë Kravitz en una escena de 'The Batman' / Warner Bros. / Escena del tráiler

Alfred (Andy Serkis)

Andy Serkis lo conocemos por meterse en la piel de personajes tan raros como irreales: puede hacer de Gollum en El señor de los anillos, de simio en El amanecer del planeta de los simios o de villano en Black Panther. Es un actor todoterreno que ahora se enfundará en el traje de mayordomo para cuidar de la casa de Bruce Wayne. El salto generacional que da respecto a su predecesor, Michael Caine, es gigantesco.

Andry Serkis caracterizado como Alfred en una escena del tráiler de 'The Batman' / Warner Bros. / Escena del tráiler

James Gordon (Jeffrey Wright)

Jeffrey Wright es el típico actor que todo el mundo conoce aunque algunos olviden su nombre, generalmente porque toda su carrera se ha dedicado a interpretar papeles secundarios. El actor, que actualmente trabaja en Westworld para HBO, cambiará por primera vez el color de piel del agente Jim Gordon, el mítico policía de Gotham que suele ser el encargado de encender el gigantesco foco de la ciudad para alertar a su amigo Batman de que tiene trabajo que hacer. Antes de Wright interpretaron al personaje Gary Oldman y J. K. Simmons, entre otros.

Jeffrey Wright caracterizado como Jim Gordon en una escena del tráiler de 'The Batman' / Warner Bros. / Escena del tráiler

El Pingüino (Colin Farrell)

Este malvado enemigo de Batman, de cara completamente deformada y con el pelo repeinado hacia atrás, estará encarnado por el actor Colin Farrell (True Detective, Minority Report). Generalmente se le ha representado como un magnate aristócrata o como un ser deforme. Reeves parece haber apostado por esta última visión y lo ha convertido en un hombre maligno y desquiciado. En algunos comics ha actuado como informador de Batman. Danny DeVito lo interpretó en Batman Returns, aunque no tiene pinta de que sea el caso.

Colin Farrell, irreconocible como el Pingüino, archienemigo de Batman, en una escena del tráiler de 'The Batman' / Warner Bros. / Escena del tráiler

Enigma (Paul Dano)

Mientras que el Joker es un tipo completamente desquilibrado y el Pingüino un malvado villano que utiliza a criminales para conseguir sus fines, Enigma (en inglés se le conoce como The Riddler) es un tipo extremadamente inteligente y ególatra que trata siempre de ir por delante de los demás. Para ello utiliza juegos de palabras, prepara acertijos y confunde a sus adversarios con complejos rompecabezas. Muchos de sus encontronazos con Batman no llegan a las manos: son más bien discusiones en las que uno trata de derrotar al otro a través de la palabra. Paul Dano (Pozos de ambición) dará vida a este intrigante personaje, cuya característica en los comics es llevar un traje verde con una enorme interrogación, cosa que en este tráiler parece no ocurrir.

Paul Dano caracterizado como Engima en una escena del tráiler de 'The Batman' / Warner Bros. / Escena del tráiler

Carmine Falcone (John Turturro)

Carmine Falcone es uno de los grandes capos de la mafia de Gotham: un hombre que mueve droga y armas al tiempo que se codea con las grandes élites debido a sus influencias y sobornos. Es intocable porque tiene compradas a las autoridades. John Turturro (El gran Lebowski, Muerte entre las flore) es un excelente actor camaleónico que puede hacer de esta adaptación de Falcone una de las más reverenciadas de la franquicia: es capaz de combinar a la perfección humor y maldad, entregando personajes entrañables a pesar de ser unos desgraciados. Antes que él le dieron vida John Doman en la serie Gotham y Tom Wilkinson en Batman Begins.

Gil Colson (Peter Sarsgaard)

Poco sabemos de este personaje más allá de que ha sido creado específicamente para The Batman y que, en palabras del actor que lo interpreta, Peter Sarsgaard (Linterna Verde, Los siete magníficos), "no será un tipo agradable". Probablemente más que un aliado sea un obstáculo para el pobre Bruce Wayne. Visto lo visto, más le vale buscarse unas buenas alianzas, porque el resto de personajes que lo rodean parece que no se llevarán del todo bien con él.

Belle Reál (Jayme Lawson)

Al igual que con Gil Colson, sabemos muy poco de Belle Reál, el personaje al que interpretará Jayme Lawson (Farewell Amor). Conocemos que Belle será una de las principales candidatas a la alcaldía de Gotham, pero no tenemos claro qué relación tendrá con Batman. Quizás este papel suponga un salto al estrellato de Hollywood para la joven actriz, así que debemos mantenerla localizada en nuestro radar de talentos.

Un actor con el rostro pintado de payaso que podría ser una referencia a la posible aparición del Joker / Warner Bros. / Escena del tráiler

¿Un nuevo Joker?

Un artículo publicado por el medio The Direct especulaba sobre la posibilidad de que The Batman sentase las bases para dos secuelas en las que el Joker volviese a ostentar el puesto de villano máximo de Batman. Es una mera hipótesis, pero el nuevo tráiler deja la puerta abierta a que exista un temible villano del que no nos cuentan demasiado. Todo apunta a una gran sorpresa. El listón está tan alto que tan solo una superestrella podría dar vida al personaje. O que Phoenix decidiese volver al universo de DC en un crossover épico. En tal caso todo tendría mucho más sentido, aunque este último caso parece improbable.