Michael Caine y Ryan Reynolds: ¿De verdad se retiran de la interpretación?

El mundo del cine ayer amaneció aterrado ante la posibilidad de perder a dos de sus grandes estrellas: Michael Caine y Ryan Reynolds. Varios medios de comunicación anunciaron durante el fin de semana que el primero, de 88 años, se retiraba de la interpretación debido a su avanzada edad, mientras que el segundo, de 44, quería apartarse temporalmente de los focos debido al vertiginoso ritmo de trabajo en el que lleva inmerso casi una década.

No es cierto. Caine ya ha salido a desmentir en su perfil de Twitter que vaya a retirarse. «No me retiro y mucha gente no se ha enterado», ha compartido el veterano actor de El caballero oscuro y La huella. El malentendido vino por una entrevista en el podcast Kermode and Mayo's Film Review en la que el actor confesó que tenía problemas de espalda y lamentaba que desde hacía tiempo no le salían buenos papeles, por lo que muchas veces prefería escribir a interpretar.

Después, le preguntaron directamente si dejaba la actuación y el británico respondió que creía que su última película, la canadiense Best Sellers, iba a ser la definitiva. «Creo que será mi última película [...] Tengo 88 años y no hay muchos guiones con un protagonista así». Y aunque en ningún momento dijo que iba a retirarse, sino que creía que no le llamarían para hacer más cine que le interesara y que probablemente hiciese papeles secundarios el tiempo que le quede en este mundo, muchos titulares abrieron portadas diciendo que el legendario actor se retiraba. Ni mucho menos: «Llevo más de 50 años despertándome a las seis de la mañana para hacer películas y no pienso cambiar mi despertador», aclaró en un comunicado.

I haven’t retired and not a lot of people know that — Michael Caine (@themichaelcaine) October 16, 2021

¿Y qué pasa con Ryan Reynolds?

Lo de Ryan Reynolds es harina de otro costal. El actor no está mayor ni tiene problemas de salud, sino que su ritmo de vida está haciendo que se replantee su futuro laboral a corto plazo. El intérprete de Deadpool y Free Guy, que tiene un patrimonio que oscila entre los 75 y los 200 millones de dólares, está casado con la actriz Blake Lively y tiene tres hijas pequeñas de 6, 5 y 2 años a las que quiere dedicar todo el tiempo que pueda.

«Es un momento perfecto para tomarme un tiempo sabático apartado del cine», escribió en su cuenta de Instagram mientras promocionaba la película Spirited, en la que trabaja con Will Ferrell. Su objetivo, supuestamente, es descansar y dedicarle más tiempo a su familia. «Voy a echar de menos cada segundo trabajando con este obscenamente talentoso grupo de creadores y de artistas», añadió.

Una vez más, decenas de medios de comunicación afirmaron que Ryan Reynolds iba a retirarse de la interpretación de forma indefinida, así que el actor especificó después que «sabático puede durar lo que sea, desde dos meses a un año. En general, seis meses es el tiempo estándar para un tiempo sabático pagado». De hecho, Blake Lively bromeó en los comentarios de Instagram escribiendo, curiosamente, lo siguiente: «Michael Caine lo ha hecho primero».