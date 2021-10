‘Y: The Last Man’, cancelada con solo una temporada

Malas noticias para todos aquellos que estén enganchados a Y: el último hombre (el título original es Y: The Last Man) en Disney+. Hulu, la plataforma propietaria de este título, ha decidido no renovar la serie por una segunda temporada en plena emisión de la primera. Por lo tanto, la historia de Yorick Brown se quedará sin un final...de momento.

"Nos hemos enterado de que no seguiremos con Hulu en la segunda temporada de Y: The Last Man", escribió Eliza Clark, productora ejecutiva de la serie, en Twitter. “Nunca en mi vida había estado tan comprometida con una historia, y todavía queda mucho más por contar. No queremos que termine".

Amber Tamblyn, la actriz encargada de interpretar a Kimberly Campbel en esta producción, también se ha manifestado en la red social del pájaro azul al enterarse de la noticia: "Estoy decepcionada, pero sé que esta fantástica serie que tiene tanto que decir encontrará pronto un nuevo hogar".

¿Conseguirá 'Y: The Last Man' un nuevo hogar?

Todavía faltan capítulos por ver de Y: The Last Man. Sin embargo, a juzgar por las declaraciones de los principales responsables de la ficción, la primera temporada deja la puerta bien abierta a una segunda temporada.

Tanto la productora como el reparto lamentan la cancelación de la serie. Sin embargo, por lo que están hablando en redes sociales, Y: The Last Man está buscando una nueva plataforma para seguir contando esta historia de DC Comics basada en las publicaciones de ciencia ficción que salieron en 2002. ¿Responderá Netflix a la llamada? ¿Será Amazon Prime Video? A ver qué pasa...

Así es 'Y: The Last Man'

Esta serie recorre un mundo posacpcalíptico en el que un cataclismo elimina a todos los mamíferos con cromososa Y, salvo a un hombre cisgénero y a su mono. Los supervivientes tratan de restaurar lo que se ha perdido e intentan aprovechar la oportunidad de construir algo mejor.