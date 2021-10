El regreso de ‘Pasión de Gavilanes’ ya tiene sus primeras imágenes (con una gran ausencia)

“Quién es ese hombre, que me mira y me desnuda. Una fiera inquieta, que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer”, cantaban miles de personas en 2003. Pasión de Gavilanes se convirtió en una de las telenovelas más queridas y recordadas de la televisión. La historia cautivó a la audiencia a través de los 188 episodios que duró, catapultando a la fama a todo su reparto. Y es que en ese año solo se hablaba de Pasión de Gavilanes.

Pues bien, ¡está de regreso! ¿Y lo mejor de todo? Con su reparto original. Diecisiete años después del final de la serie, Telemundo ha anunciado que el reparto completo estará en una segunda temporada de la famosa telenovela, recuperando a 5 de sus 6 protagonistas.

De este modo, Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Natasha Klauss volverán a meterse en la piel de Norma, Juan, Jimena, Reyes y Sarita. Vamos que los enredos están asegurados. De hecho, parece que no vamos a tener que esperar mucho para verla y es que el rodaje ya ha empezado en Colombia durante estos días.

Elenco original de "Pasión de Gavilanes" juntos después de dos décadas | Telemundo

La gran ausencia

Así, el único que no volverá a dar vida a su personaje en la serie será Michel Brown. El actor colombiano no estará en la piel de Franco Reyes en esa nueva tanda de episodios. No sabemos si finalmente dará la sorpresa.

Junto al anuncio, Telemundo ha compartido un emotivo vídeo en el que vemos a los protagonistas reencontrándose en el plató. No faltan los abrazos, los besos y las sonrisas. Y es que parece que ha pasado toda una vida desde que terminó la serie.

¿De qué irá esta nueva tanda de episodios?

La trama nos llevará a 20 años después del final de la primera temporada. Los gavilanes regresan de nuevo a casa. Eso sí, la muerte de un profesor sacude a la familia. Y es que todo apunta a los hijos de una de las parejas como culpables. De este modo, la lealtad a la familia será uno de los principales pilares del argumento.

El presidente de Telemundo Global Studios, Marcos Santana, ha hablado claro sobre los motivos que han llevado a la cadena a volver a apostar por esta ficción: "La audiencia podrá disfrutar de una versión contemporánea de esta icónica historia de amor, traición e intriga, y conocer a una nueva generación de personajes que, sin duda, despertará las mismas pasiones que vivieron hace dos décadas con la historia original".

Además, esta nueva tanda de episodios contará con una nueva generación de Gavilanes. Ellos serán Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo. Los tres chicos darán vida a los hijos de Juan Reyes y Norma. Vamos, que tendremos nuevos enredos.

Aunque todavía no se conoce la fecha de estreno, teniendo en cuenta que se ha anunciado como “Pasión de Gavilanes 2022” no habrá que esperar más de un año para poder verlo.