Bad Bunny habla de las críticas a su forma de vestir, la polémica de los Grammy y anuncia nuevo disco

“La gente es feliz criticando al otro por lo que hace, cómo habla, cómo se ve, cómo se viste … entendemos que para eso es que a cada uno nos dieron vida propia PARA QUE CADA UNO HAGA LO QUE QUIERA Y LO QUE LO HAGA PUTAMENTE FELIZ… cuánto más !!!”. Estas palabras son las que escribía Karol G para defender a su amigo Bad Bunny después de recibir críticas por su forma de vestir.

El conejo malo decidió posar con medias y falda para la revista Allure. Una ambigüedad en el vestir que no todo el mundo acaba de comprender y que genera muchas críticas. Algo que su amiga no acaba de comprender y él tampoco.

“Me gusta cuando me visto de una manera diferente y me hace sentir cómodo. La anécdota con mi madre es real -lo del clóset- porque yo no tengo ropa de hombre, ni tengo ropa de mujer, tengo ropa bacana que tú nunca te vas a poner (risas)”, se defendía haciendo alusión a la entrevista con la publicación en la que aseguraba que “ir de compras con mi mamá era una de mis cosas favoritas porque me perdía en la sección de mujeres, mirando conjuntos, colores, cortes, diseños. Y luego cuando era mi turno de comprar ropa era un aburrimiento”.

“Yo no entiendo a veces como es que veo esos comentarios y críticos que me hacen ver el calendario para ver si no estoy en el 94, no me defiendo porque no hay manera de defenderse, no hay necesidad de defenderse ante el que tiene la mente así... ¿Qué puedo hacer yo?”, añadía sobre las críticas que suele recibir.

Nuevo disco en camino

Por cierto, que también aprovechó para asegurar que ha estado grabando un disco entre Puerto Rico y República Dominicana. Nuevas canciones que tendrán un aire alegre. “Puedo decir y puede sonar atrevido pero la gente lo que quiere es alegría, fueron dos años encerrados y la gente no quiere otra cosa que no sea positivismo”, aseguraba.

Y, además, se ha mojado en cuanto a la polémica por los Grammy Latinos que ha enfrentado a J Balvin y Residente. “Muchos artistas que ven en los Grammy no están en los Billboard, eso le da una exposición, pero al último hay que estar agradecido con los premios. Yo no hago música por los premios, si me los dan bien, pero yo no voy a hacer un pleito y estoy tranquilo con lo mío. Ese pleito es delicado, pero puedo decir que puedo entender un punto de Balvin, en la cuestión de que si se lucra con la popularidad del género del reguetón para el rating y deben de tomar en cuenta como más consideración a las producciones del reguetón; al mismo tiempo entiendo la de René, en los Grammy hay nominaciones de artistas urbanos, pero no puedes esperar que sean todas”.

Vamos, que, aunque en su día dijo que no iba a conceder entrevistas, lo ha vuelto a hacer y había mucho que contar.