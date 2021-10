Anda Ya y Adele te regalan 1,500 euros cada mañana

Adele está de enhorabuena y nosotros con ella, porque hace apenas unos días que anunciaba su regreso a la música y ya está aquí para darlo todo con su nuevo single, Easy on me, que es tan solo un aperitivo de lo que vamos a poder escuchar en su nuevo disco, 30, que saldrá a la venta el 19 de noviembre en vinilo, CD y versión digital.

Como en Anda Ya no nos puede gustar más ser cómplices de estrenos, nos hemos aliado a la artista londinense para regalarte 1,500 euros cada día alrededor de las 08:30 de la mañana gracias a Adele, a Easy on me y a nuestro concurso, Pasta Ya.

En Easy On Me, Adele nos enseña trozos de su vida que nunca antes había hecho públicos a través de su música. La infancia dura que tuvo y los momentos inestables. Una balada cargada de emociones desgarradoras.

Además, su videoclip muestra un antes y un después de su vida. Comienza con unas imágenes en blanco y negro dejando atrás una etapa y después, la imagen a color nos muestra el retorno de la reina. La prueba de lo brutal que es el videoclip es que en tan solo unas horas superó los 15 millones de reproducciones.

La mecánica de participación en nuestro Pasta Ya es muy sencilla: alrededor de las 08:15, nuestros presentadores, Dani Moreno "el Gallo" y Cristina Boscá anunciarán por antena la pista del día. Si estás atento, te será muy fácil acertar después.

Alrededor de las 08:30 lanzarán la señal "Pasta ya" y será desde ese mismo instante en el se abrirán las líneas. El primer oyente mayor de edad que llame al 902 39 40 40, entrará en antena y tendrá que elegir una de las tres opciones del día.

¡Acabamos de regalar los 1.500€ de hoy en #PastaYa, muy atentos mañana a las 8:15h para escuchar la pista porque seguimos regalando pasta! 😃#AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/Qu7gdIIVZP — Anda ya! (@40Andaya) October 19, 2021

En caso de que la primera llamada falle en su respuesta, se pasará a la siguiente, quitando la opción descartada, y haciendo mucho más fácil ganar. Si el segundo también se equivoca, quedará la opción correcta directamente para quién llame en tercer lugar. Si quieres saber exactamente cómo funciona, consulta las bases legales del concurso.

