Ni Tom Hiddleston, ni Richard Madden, ni Idris Elba. No. El nuevo candidato que se suma a la lista de deseos de los fans para ser el próximo James Bond es nada más y nada menos que Kerem Bürsin, el actor turco que encarna a Serkan Bolat en la serie Love is in the Air.

Quien no esté al día con las series turcas probablemente no sepa quién es, y quizás sea esa la excusa perfecta para que Universal Pictures no haga ni caso a esta extraña petición que ha surgido en redes sociales; pero si seguiste Love is in the Air en Telecinco y ahora en Divinity, sabrás perfectamente de quién estamos hablando y que el fandom que le rodea es enorme.

Han sido precisamente sus seguidores quienes han arrancado en Twitter una campaña que pide que Bürsin, de 34 años, sea el próximo agente 007. Bajo en el hashtag #KeremBursinXJamesBond, y con comentarios del tipo «Venga, este sí es mi James Bond» y «Es el ideal para 007», la red social se ha convertido en un hervidero de peticiones para que Kerem sea considerado por los magnates de Hollywood como un posible candidato para enfrascarse en el traje que hasta ahora vestía Daniel Craig.

Los fans quieren #KeremBursinxJamesBond @007 y nosotras no vamos a decirles que no pic.twitter.com/vI8JHum1ET — Kerem Bürsin Spain (@Kerembursinsp_) October 15, 2021

«Algunas fans me han enviado lo siguiente: quieren intentar que se considere a Kerem, así que si queréis apoyar tenéis que usar #KeremBursinxJamesbond y mencionar la cuenta @007 en vuestros tweets. Mañana a las 5pm hora española! necesitan muchos tweets así que todos a remar», escribe la cuenta de fans en España del actor.

Una petición de la que varios medios de comunicación, entre ellos el propio canal Divinity, se han hecho eco, y que ya ha conseguido que #KeremBursinXJamesBond sea uno de los hashtag del día en Twitter.

⚠️CAMPAÑA⚠️



Algunas fans me han enviado lo siguiente. Quieren intentar que se considere a Kerem, si queréis apoyar tenéis que usar #KeremBursinxJamesbond y mencionar la cuenta @007 en vuestros tweets.

mañana a las 5pm hora española! necesitan muchos tweets así que todos a 🚣‍♀️ pic.twitter.com/fWLogLzjLX — Kerem Bürsin Spain (@Kerembursinsp_) October 14, 2021

Cuántos apoyos necesitará esta solicitud para que Universal y el resto de creadores y productores de la franquicia la escuchen sigue siendo un misterio, pero cosas más extrañas y descabelladas se han visto. Una buena coordinación entre diferentes países para llenar las redes de peticiones sería clave. Sin ir más lejos, Simu Liu, la estrella de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, acabó siendo el nuevo superhéroe de Marvel gracias a un tuit en el que pidió acceder a un casting para la película, así que todo es posible.