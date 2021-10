Luis Tosar y Coronado se rodean de estrellas internacionales en el tráiler oficial de ‘Way Down’

Luis Tosar y José Coronado se han embarcado en una trepidante aventura internacional para su próxima película. Se llama Way Down, la dirige Jaume Balagueró y cuenta en su reparto con estrellas de la talla de Freddie Highmore, protagonista de The Good Doctor, y Liam Cunningham, actor irlandés que dio vida a Davos Seaworth en Juego de Tronos.

La cinta se rodó a lo largo de 2019 pero los constantes retrasos provocados por el coronavirus hicieron que Way Down se pospusiera una y otra vez. Un año después, la cinta del director de Rec por fin tiene fecha de salida oficial en cines: el 12 de noviembre de 2021.

La trama de la película, que entremezcla el estilo cool de Ocean's Eleven con la adrenalina de La casa de papel y la historia de aventuras de La Fortuna, presenta la historia de un grupo de ladrones que tratan de dar un golpe al Banco de España. Un banco que nadie ha podido robar, del que no existen planos conocidos, del que no hay datos y cuya cámara acorazada, así como su interior, están rodeados de misterio.

WAY DOWN: Tráiler Oficial HD en español. En cines 12 de noviembre.

Sin embargo, un joven y avezado ingeniero llamado Thom Johnson (Highmore) es contratado por varios criminales para descifrar cuál es la única forma posible de acceder. ¿Su objetivo? Robar un tesoro que estará en la cámara acorazada durante tan solo diez días.

Dirigida por el cineasta catalán Jaume Balagueró (Rec) y con un reparto estelar en el que se encuentran dos de los actores más prestigiosos de nuestro cine, Luis Tosar (Celda 211) y José Coronado (No habrá paz para los malvados), Way Down dará, sin embargo, prioridad al inglés frente al español.

Precisamente esa necesidad de proyección internacional es lo que ha hecho que Balagueró, Telecinco Cinema, Mediaset España y Movistar+ hayan escogido a Freddie Highmore, Liam Cunningham, Famke Janssen y Sam Riley como sus reclamos más visibles de puertas para afuera. El 12 de noviembre sabremos si ha merecido la pena la espera.