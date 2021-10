Javier Bardem y Nicole Kidman, son la pareja estrella de ‘Being the Ricardos’, lo nuevo de Aaron Sorkin

Tras el éxito en Netflix de El juicio de los 7 de Chicago, Aaron Sorkin no podía dejar escapar la oportunidad de aliarse con otra plataforma en streaming para distribuir su próxima película: Being the Ricardos. Contando con dos fichajes de la talla de Javier Bardem y Nicole Kidman en su reparto era fácil: por eso Amazon Prime Video ha comprado los derechos de distribución y ha decidido lanzarla en su plataforma a partir del 21 de diciembre.

La cinta sigue la historia real de la estrella y pionera de la televisión por cable Lucille Ball, protagonista de algunos de los shows televisivos más exitosos de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. De ella se dice que tuvo una de las carreras más largas de Hollywood, y aunque su nombre no ha trascendido como el de otras súper estrellas de la talla de Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor, en la década de los años 30 y 40 fue uno de los rostros más famosos del país y su fama hacía empequeñecer a cualquiera.

En los cuarenta contrajo matrimonio con el compositor y actor cubano Desi Arnaz, con quien hizo un estupendo tándem durante casi una década. Fue Arnaz uno de los protagonista del show I Love Lucy, que aún hoy sigue considerándose el programa más exitoso de la historia de la televisión, y que estuvo producido y protagonizado por Lucille Ball y el propio Arnaz.

A esta popular pareja le darán vida otras dos grandes estrellas de nuestro tiempo: el español Javier Bardem y la australiana Nicole Kidman, quienes brillan (especialmente él, porque a ella aún la vemos poco) en el primer teaser tráiler de Being the Richardos.

Sorkin, ganador de un premio Óscar por el brillante guion de La red social y nominado a otras tres estatuillas de la Academia de Hollywood por sus excelentes, ácidos e inteligentes libretos, vuelve a seguir la técnica que ya utilizó en El juicio de los 7 de Chicago: dirige al tiempo que escribe la historia. Así se garantiza que todo lo que quiere contar se mantiene fiel a su espírtu de escritor, algo que también probó en la serie periodística The Newsroom, de la que fue creador.

Being the Ricardos, cuya historia se contextualizará en una semana concreta de la producción del programa I Love Lucy, presentará a los personajes de Lucille Ball y Desi Arnaiz en uno de sus momentos más tensos, turbulentos y delicados. La película, que también cuenta en su reparto con el ganador del Óscar por Whiplash J. K. Simmons, quien encarnará al veterano actor William Frawley, se estrenará en Amazon Prime Video el 21 de diciembre de 2021.