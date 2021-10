El futuro de ‘Operación triunfo’ está en el aire: “O TVE hace una edición en 2022 o renuncia al formato”

Operación triunfo cumple 20 años en un momento un tanto incierto para el que sigue siendo el formato musical más popular de la televisión. El futuro del programa no está decidico, aunque Tinet Rubira, director de Gestmusic, ha dado alguna pista sobre lo que va a pasar próximamente con esta marca tan importante.

De momento, Televisión Española es la cadena que posee los derechos de Operación triunfo. Esos derechos, sin embargo, caducarán muy pronto, tal y como ha explicado el productor en una entrevista para Fórmula TV. "TVE está en un proceso de reflexión sobre Operación triunfo y puede que ese proceso desemboque en un 'no nos interesa'", ha explicado.

"No vamos a dar el formato por muerto", ha señalado, muy convencido. "Estamos celebrando el 20 aniversario y la gente está pidiendo una nueva edición. Lo que no vamos a hacer es una edición de Operación triunfo que no parezca Operación triunfo. No vamos a rebajar planteamientos, OT es un producto caro".

Para terminar, Rubira ha hablado muy claro sobre el procedimiento que tomarán próximamente con el que es su producto estrella. "TVE tiene dos opciones: o hace una edición en 2022 o renuncia al formato. La decisión es de TVE", ha dicho antes de confirmar que, si no es en TVE, harán todo lo posible por buscar una nueva ventana para Operación triunfo. "Si no puede ser, se va a buscar una salida. Vamos a ver cuándo se puede hacer y dónde porque estamos a un minuto y medio de que las plataformas hagan streaming".