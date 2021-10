‘Only murders in the building’ renueva por una segunda temporada con Selena Gomez

Selena Gómez, Steve Martin y Martin Shot están de enhorabuena porque Only murders in the building ha renovado por una segunda temporada.

Mientras Star+ sigue estrenando cada martes un nuevo capítulo de la serie, la plataforma ha anunciado que continuará la historia, como mínimo una edición más. Además, contará con el mismo trío protagonista.

Una noticia que tampoco sorprende a nadie, tras el buen estreno que tuvo en Hulu y el apoyo de Disney y 20th detrás.

"Una serie que trata sobre las conexiones"

"Todos en nuestro asombroso 'edificio' trabajaron con tanto amor y profesionalismo en tiempos extraordinarios para crear una primera temporada que está a la altura de nuestro maravilloso elenco, nuestra querida Ciudad de Nueva York, y para hacer una serie que trate sobre las conexiones" ha expresado el co-creador y productor ejecutivo John Hoffman.

A lo que añadió: "Sentir que hemos conectado con nuestra audiencia y haber dado lo suficientemente en el blanco como para tener la oportunidad de continuar, y seguir adelante con el desenfrenado viaje de misterio, comedia y empatía de nuestra serie, es tan emocionante que no tengo palabras".

Por lo que poco más se sabe de cómo serán los siguientes capítulos, ni la fecha de estreno.