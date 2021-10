Susan Sarandon recuerda su romance con David Bowie: “Su llamada me dejó un vacío doloroso”

Todos conocemos el talento de David Bowie y la capacidad que tenía para componer e interpretar temas que le encumbraron como uno de los más grandes de su generación. Sin embargo, menos conocida es su vida sentimental, de la que poco a poco vamos conociendo más detalles incluso después de su muerte. Se ha rumoreado que padecía una adicción al sexo, siempre mantuvo el secretismo alrededor de sus conquistas, pero algunos nombres como el de Elizabeth Taylor y Bianca Jagger, la mujer de Mick Jagger, han estado siempre sobre la mesa.

En 2015, fue la actriz Susan Sarandon la que reconoció que había vivido un romance "serio" con David Bowie después de que rodaran juntos El ansia en 1983. No fue una relación larga en el tiempo, y terminó porque la actriz no veía factible formar una familia con él a largo plazo. De hecho, poco después de dejarlo, el cantante comenzó su idilio con la modelo Iman, uno de los amores de su vida. No quedábamos mucho, él tenía varios temas de salud con los que lidiar", decía la protagonista de Thelma & Louis a la prensa.

Después del rodaje en el que se conocieron, el cantante británico y la actriz mantuvieron un romance que derivó en una sólida amistad que conservaron hasta la muerte del intérprete, el 10 de enero del 2016. Precisamente unos días antes de la triste noticia, Bowie telefoneó a Sarandon para despedirse. La actriz lo ha recordado en una reciente entrevista en la que le recuerda con especial cariño.

"Tuve la suerte de que volviéramos a tener una relación más cercana justo antes de que muriera, en sus últimos meses. Él me encontró de nuevo. Hablamos y nos dijimos algunas cosas que había que decirse", ha recordado en la revista británica You. "Tuve mucha suerte de poder verlo cuando me contó todo lo que le estaba pasando".

La última vez que ambos se encontraron fue en Nueva York, en el estreno del musical Lazarus en diciembre de 2015, un mes antes de su muerte. Después, la actriz viajó a Lesbos para hacer campaña por la crisis de os refugiados en Europa, donde vivió algunos de los últimos momentos de su vida. Allí en Grecia soñó con David Bowie, que le llamaba por teléfono. Sin embargo, al día siguiente se dio cuenta de que no había sido un sueño. "No recuerdo la charla completa. Nuestro último contacto me dejó un vacío doloroso, y todavía lo es. Murió una semana después. Todo es tan frustrante", admite la actriz. "Había un doble arco iris en Nueva York el día que se murió", asegura.

Después de la relación que mantuvo con Susan, Bowie conoció a Iman, la modelo con la que se casó y tuvo una hija, Alexandria Zahra. De ella también ha hablado la actriz en la entrevista. "Adoro a su mujer, Iman, alguien de su altura. Era alguien para quien estaba destinado. Me alegro mucho de que estuvieran juntos hasta el final, he mantenido el contacto con ella", afirmó la intérprete.