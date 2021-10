Madonna en LOS40 con ‘Erótica’: “Hay gente no quiere saber que soy feliz, les gusta decir que soy estúpida”

Erotica y Sex llegaron de la mano. Casi simultáneamente. El 20 de octubre de 1992 veían la luz las 13 nuevas canciones que Madonna había registrado para su quinto álbum de estudio y, solo un día después, eran las librerías las que incorporaban en sus estanterías un nuevo ejemplar: 128 páginas con fotografías de contenido sexual. La diva hizo una presentación en Europa de ambos trabajos, embarcándose en una intensa campaña promocional que la dejó agotada: “Me siento exhausta. Me levanté temprano, vine aquí, no pude dormir anoche. No he dormido en dos días. Estoy muy cansada”.

Madonna había llegado a Milán en un jet privado desde Los Ángeles y no tuvo un minuto de descanso: ruedas de prensa, encuentros con fans, entrevistas. Entre los medios de comunicación a los que recibió, figuraban LOS40. Joaquín Luqui y Julián Ruiz charlaron con la reina del pop en el Hotel Excelsior de la ciudad italiana. Más de media hora de entrevista en la que la diva se sinceró y habló de lo divino y lo humano. Literalmente. Recogemos algunos fragmentos de esa conversación única. La Ciccone se explayó y criticó a la iglesia católica o al sexismo que sufría en sus propias carnes.

“Un ménage à trois musical”

Erotica fue el disco más controvertido de los 90’s. Sus letras explícitas escandalizaron a muchos y provocó toda una oleada de protestas por parte de los sectores más conservadores de la sociedad. Madonna daba un paso más en su particular revolución sexual e incluso en un comunicado de prensa de su portavoz, Liz Rosenberg, se definía como “un ménage à trois musical”. Más allá del alboroto ocasionado, aquella nueva aventura sonora de la reina del pop fue fruto de “muchos meses… en torno a diez horas de trabajo diarias” en los Soundworks Studio de Manhattan. Acompañaron a la cantante el DJ y remezclador Shep Pettibone y el productor André Betts (“fabuloso, es un genio”).

Lo primero que Madonna dijo sobre Erótica ante los micrófonos de LOS40 fue: “Sí. Es mi mejor disco. ¿Por qué?, pues porque cada vez que hago un disco nuevo me gusta pensar que es el mejor. Y me siento muy feliz con el resultado”. Ella misma escribió todas las letras y lo co-produjo: "He hecho ha música que sentía, la que consideraba que era la mejor en ese momento”.

“Hay mucha ficción en mi álbum y en mi libro”

"Mi nombre es Dita y esta noche seré tu amante". Así se abría el álbum conceptual para el que la artista inventó el 'alter ego' de Mistress Dita, inspirado en la actriz Dita Parlo. También es Dita la que presenta todas sus fantasías sexuales en el libro Sex. “Desnudas tu cuerpo en tu libro Sex y desnudas tu alma en Erótica”, le decía Joaquín Luqui. “Y hay muchos momentos en los que eres más honesta de lo nunca antes habías sido en tus letras”. Madonna, sin embargo, confesaba que había mucha fantasía y que no había desnudado tanto su alma:

“Hay mucha ficción en mi álbum y hay mucha ficción en mi libro. Yo soy escritora, escribí sobre mis propias experiencias personales, pero también escribí sobre las experiencias de otras personas. Y mucho de lo que escribí procede de mi imaginación y no de mis experiencias personales. Así que no siento que tenga que exponer mis propias emociones personales. Quería escribir sobre estas emociones específicas. Yo no digo ‘Sí, vivo estas cosas, estos son mis auténticos sentimientos personales’. Algunos son míos y otros son de otros".

¿Eres católico?: “Sí. Muy católico y muy fan tuyo”

“La sexualidad existe en todos nosotros”, revelaba Madonna en LOS40. “Es una forma de vida y hay gente que niega su sexualidad o se avergüenza de su sexualidad y hay gente que la asume y disfruta de ella y la acepta. Creo que la gente que es feliz es aquella que no se avergüenza de ello, que no se siente mal o no siente que peca o que está equivocada”.

Con Erotica ¿había ido Madonna demasiado lejos?: “Probablemente”, confirmaba la artista. “Es cuestión de opiniones. Habrá personas a las que les encante y otras lo rechazarán. Como todo lo que hago”. Que la iglesia católica lo rechazó, está claro. Pero a Madonna tampoco le gustaba el catolicismo tradicional. Joaquín Luqui establecía el debate ‘¿Eres más espiritual que sexual?’. Madonna, a su vez, respondía con otra pregunta: “¿Eres católico?”. “Sí. Muy católico y muy fan tuyo”, respondía el locutor de LOS40. “No estoy de acuerdo con los católicos, porque el catolicismo en la iglesia tradicional separa la espiritualidad y sexualidad, no coexisten juntas. Y yo las muestro juntas. Creo en la pasión en la religión, puedes tener casi una experiencia sensual con Dios si lo deseas y creo que puedes vivir tu vida, creo que puedes tener sexo sin estar casado y seguir siendo una persona espiritual. Pero en la iglesia católica si vives así tu vida eres una mala persona, un pecador y estoy en total desacuerdo con eso”.



“Hay gente no quiere saber que soy feliz”

Entre otras muchas cosas, Erotica fue una declaración pública sobre la emancipación y la libertad de la mujer. En su charla de hotel con Joaquín Luqui y con Julián Ruiz, Madonna criticó abiertamente el sexismo que ella misma sufría continuamente: “En América no te permiten tener éxito, ser guapa y ser feliz. Tienes que tener éxito, ser guapa y estar triste o solitaria. O puedes tener éxito, ser feliz y ser fea. Pero no te permiten tener éxito, ser guapa y ser feliz. Y es ridículo. Hay gente no quiere saber que soy feliz y que disfruto de mi vida y disfruto de mi éxito y estoy muy feliz con todo lo que hago”.

La ‘ambición rubia’ criticaba a los medios que desaprobaban su vida: “Tienen envidia de mí. Son sexistas y piensan ‘tiene dinero, tiene fama, es afortunada, tiene una casa bonita… pero no tiene hijos. No puede ser una persona completa. Por eso son sexistas. No puedo ser feliz con mi estilo de vida, sin estar casada, sin tener hijos”. Recordamos que cuando Madonna hablaba así, hace 29 años, estaba divorciada de Sean Penn y no tenía hijos. Actualmente tiene seis.

“Soy una mujer y soy fuerte y eso intimida a mucha gente”

Madonna ha sido siempre tachada siempre de ‘mujer frívola y provocadora’. Esa era la imagen que se proyectaba de ella y Julián Ruiz se lo planteaba: “Yo no provoco nada. Quiero decir, no provoco lo que la gente piensa de mí de forma superficial. Es por culpa de los medios de comunicación. Porque a los medios les gusta presentar una imagen mía de trivial, frívola, muy superficial. Porque no quieren decir que tengo demasiadas cualidades. Es lo que ya mencionaba antes. No te permiten tener éxito, ser inteligente y guapa y feliz. Ellos tienen que encontrar algo malo. Soy una mujer y soy fuerte y eso intimida a mucha gente. Así que a ellos les gusta decir, es frívola, es estúpida, lo que sea”.

"Creo que fui española en otra vida”

Y ya casi para terminar la entrevista con LOS40, Madonna hizo una revelación que dejó atónitos a los dos entrevistadores: “Creo que fui española en otra vida”. El caso es que en Deeper and deeper, el segundo single de Erótica (el primero había sido el que daba título al álbum), Madonna quiso hacer un guiño al flamenco y en mitad de la canción incluyó una guitarra española a lo 'Isla bonita'. Y esta era explicación que daba la cantante a ese apego a “lo español”:

"Creo que fui española en otra vida. No, de verdad. Porque cada vez que escribo canciones siempre es una canción que surge en español por alguna razón y no sé por qué . No soy española, no tengo amigos españoles, no escuché música española cuando crecí, no sé por qué”.

Finalmente, dejó un mensaje especial en español para LOS40. Eso sí, a pesar de su ‘otra vida española’ necesitó ayuda: “Tienes que decírmelo despacio, por favor. No he dormido en dos días: ME GUSTAN MUCHO LOS 40 PRINCIPALES”.