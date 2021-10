Sebastián Yatra estrena nueva canción: ‘Tacones rojos’

Sebastián Yatra está que lo parte con noticiones. Hasta hace poco, el artista colombiano cumplía 27 años rodeado de sus seres queridos en la ciudad que nunca duerme (Nueva York). Pero este miércoles, 20 de octubre, el colombiano ha anunciado por redes sociales el estreno de su nuevo sencillo: Tacones Rojos.

El intérprete de Pareja del Año demuestra su felicidad por redes sociales, ya que ha estado viviendo unos días fantásticos por su gira conjunta con Ricky Martin y Enrique Iglesias en la ciudad de Nueva York, llenando uno de sus recintos más emblemáticos: el Madison Square Garden.

En unas de las últimas publicaciones de Yatra, podemos ver a Ricky Martin con una tarta de cumpleaños y a Yatra contento soplando las velas: "PURO AMOR EN ESTE VIDEO", escribía en su publicación.

La canción promete mucho, pues sin haberse estrenado todavía ya está siendo viral en Tik Tok. El colombiano publicó un adelanto con un video suyo en el que se le ve bailando con Elmo en la Gran Manzana.

Ahora, todos sus fans han querido subir sus vídeos románticos con la canción de Yatra. Por lo que las expectativas están muy altas días antes de que el tema vea la luz.

El videoclip estará protagonizado por Yatra y la pamplonesa Clara Galle, que seguramente sea quien lleve los tacones rojos de la portada del sencillo.

Ahora, el joven artista colombino se encuentra en pleno auge de su carrera musical, pues no solo triunfa con su música, sino que también debutará como actor para la serie Érase una vez... pero ya no, en Netflix. De momento no hay fechas confirmadas de su estreno.

Dejaremos que el músico siga disfrutando de buenos momentos después de tanto trabajo. En cuestión de horas conoceremos el tema del que tanto se habla por Tik Tok.