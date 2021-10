Aitana, Pablo López y Mikel Erentxun, Premio Ondas de la música 2021

Premios Ondas Nacional en categoría de Radio

Mejor programa de radio: Crims – Catalunya Radio

Mención especial del jurado: El pirata y su banda – Rock FM

Trayectoria o mejor labor profesional: Ángeles Afuera – Cadena SER

Mejor idea radiofónica: I Concurso Nacional de Podcast Escolar, promovido por Eloquenze - RNE

Mejor programación especial: Servicios informativos de la Cadena SER en Canarias por la cobertura de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma

Mejor podcast o programa de emisión digital (ex aequo):

Deforme semanal ideal total – Radio Primavera Sound

Estirando el chicle – Podium Podcast

Mejor programa de radio de proximidad: Què t'hi jugues – SER Catalunya

Premios Ondas Nacional en categoría de Televisión

Mejor programa de entretenimiento: al contenido de Playz RTVE

- Mejor programa de actualidad o cobertura especial: Cobertura del campeonato de fútbol EURO2020 - Mediaset

- Mejor presentador o presentadora: Roberto Leal - Atresmedia

- Mejor serie de comedia (ex aequo):

Maricón Perdido – TNT

Vamos Juan - HBO

- Mejor serie de drama: Antidisturbios – Movistar+

- Mejor intérprete masculino en ficción: Álvaro Morte. La Casa de Papel - Netflix

- Mejor intérprete femenina en ficción: Vicky Luengo. Antidisturbios - Movistar+

- Mejor emisión por emisoras o cadenas no nacionales: Televisión Canaria por su cobertura relacionada con la erupción del volcán en La Palma

- Mejor documental o serie documental: Eso que tú me das – Atresmedia

Premios Ondas Nacional en categoría de Música

- A la trayectoria: Mikel Erentxun

- Fenómeno musical del año (ex aequo):

Aitana

Pablo López

Premios Ondas Nacional en categoría de Publicidad

- Mejor campaña de radio (ex aequo):

"Subidón de verano" de la agencia Sra. Rushmore para la ONCE.

"El viaje que no voy a hacer" de la agencia Shackleton para RENFE.

- Mejor agencia de radio: Contrapunto BBDO

Premio Ondas Internacional en categoría de Radio

- Faïdos Sonore de Francia y Radiotelevisione svizzera di lingua italiana SRG SSR de Suiza "LA FORESTA DEI VIOLINI" (The violins forest).

Premio Ondas Internacional en categoría de Televisión

- KBS (Korean Broadcasting System) – Corea del Sur "NONGIN SET CHEONGIN HANA" (Watch me! A decade of deaf-defying dance)

- Mención Especial del jurado: Caracol Televisión – Colombia - "ASESINATO DEL PRESIDENTE DE HAITÍ" (Assassination of the President of Haiti).

Premio Ondas especial de la Organización

- Iñaki Gabilondo por su dilatada carrera radiofónica al servicio de la radio