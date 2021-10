Beret se une a los Secret Shows de LOS40

Este 2021 nos hemos propuesto dejar sin palabras a los fans de LOS40. ¡Y los estamos consiguiendo! Sobre todo gracias a las sorpresas que tenemos preparadas de cara a LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. Y es que la gala del 12 de noviembre es el colofón final.

De este modo, el próximo 4 de noviembre, la isla de Mallorca se va a convertir en el escenario de nuestro próximo Secret Show. ¿Y quién va a ser el protagonista? Nada más y nada menos que Beret. El sevillano ha sido el último cantante confirmado de la lista de conciertos secretos que tenemos preaparados por las Illes Balears. De este modo, el rapero llenará de magia y emoción la isla d.

Siguiendo la estela de Ana Mena, Alvaro Soler, Nil Moliner, Álvaro de Luna y Dani Fernández, Beret protagonizará un concierto íntimo en un lugar secreto de las Islas Baleares. Vamos, que si eres fan del artista es una ocasión única para verlo de manera íntima en un lugar mágico.

El lugar es tan secreto que solo aquellas personas afortunadas que ganen sus entradas podrán conocerlo y, por supuesto, disfrutar del concierto. Pero, ¿cómo me hago con un pase? ¡Es muy fácil, solo tienes que ir al siguiente post de Instagram y responder la pregunta: ¿Qué canciones de Beret no podrían faltar en este #SecretShow y por qué? Eso sí, no olvides mencionar a la persona con la que te gustaría acudir. Tienes hasta el viernes 22 para participar.

Así que ya sabes, si te apetece vivir una experiencia única en un lugar secreto de Mallorca junto a Beret, solo tienes que contestar a esa pregunta. Puedes consultar todas las bases legales del concurso aquí.

LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears ya están aquí

Cada vez queda menos para que tengan lugar LOS40 Music Awards 2021. Este año, por primera vez en la historia de los premios, nos mudamos a las Illes Balears. Y es que no se nos ocurría lugar más mágico para acoger estos galardones.

De hecho, hace tan solo unos días, pudimos conocer los nombres de todas las personas nominadas de este año. Lo hicimos en una velada espectacular que tuvo lugar en Ibiza a la que acudieron algunos de los rostros más conocidos de la industria musical española. ¡No pierdas de vista nuestras redes sociales porque vamos a seguir comunicando sorpresas durante todos estos días!