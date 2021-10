Facebook podría cambiar de nombre

La red social Facebook tiene planeado cambiar de nombre, y podría hacerlo ya la próxima semana. Según una fuente con conocimiento de la materia, este cambio obedecería a querer crear un metaverso por parte de su creador, Mark Zuckerberg.

El CEO de la compañía tiene pensado hablarlo en el Connect, la conferencia anual que se realizará el día 28 de octubre, pero podría hacer públicos sus planes antes de esa fecha. Ese cambio de nombre significaría la ambición de ser conocidos por algo más que por ser “la red social”.

El cambio de nombre de la marca posicionaría Facebook como uno de los múltiples productos de un conglomerado que ya tiene WhatsApp, Instagram, Oculus y demás. Un portavoz de Facebook declinó hacer declaraciones al respecto.

Facebook tiene más de 10.000 empleados trabajando en productos para el consumidor, como las gafas de realidad aumentado que Zuckerberg cree que en el futuro serán tan comunes como los smartphones. En julio dijo que, en los próximos años “haremos una transición efectiva para que la gente deje de vernos como una red social, y pase a vernos como un metaverso”.

Mark Zuckerberg tiene planes para Facebook. / TheVerge

Ese renombramiento ayudaría a separar el pensamiento futurista que Zuckerberg quiere llevar a la realidad, del escrutinio bajo el que está siempre Facebook, por la forma en la que la plataforma opera hoy día. Un exempleado, Frances Haugen, filtró recientemente un montón de documentos internos al Wall Street Journal que no dejaban bien a la compañía, y llegó a testificar contra ellos ante el congreso.

Facebook no sería la primera compañía importante que cambiara de nombre. En 2015, Google reorganizó un holding entero llamado Alphabet, para señalizar que no era simplemente un motor de búsqueda, sino un conglomerado con compañías trabajando en tecnología para la salud o coches sin conductor. Snapchat cambió a Snapchat Inc. en 2016, y empezó a llamarse a si misma una “compañía de cámaras”.

Según TheVerge, el nuevo nombre es un secreto bien guardado, y no conocido por mucha gente, incluso entre la mayoría de líderes de la empresa. Especulaciones apuntan a un nombre que tenga que ver con Horizon, que es como se va a llamar la versión de realidad virtual que la compañía lleva años desarrollando.

Aparte de los comentarios de Zuckerberg, Facebook ha ido creando el camino para enfocarse en la nueva generación tecnológica. El pasado verano creó un equipo dedicado a ese metaverso del que habla el bueno de Mark. Recientemente han anunciado un ascenso del jefe de realidad aumentada y virtual, Andrew Bosworth, además de un plan para contratar a 10.000 empleados más para trabajar en ese metaverso en Europa.

Ese va a ser “un gran objetivo, y pienso que va a ser una gran parte del nuevo capítulo en la manera en la que Internet evoluciona tras el Internet para móviles. Y pienso que va a ser el siguiente capítulo para nuestra compañía”.

Lo complicado, sin embargo, es explicar que es ese “metaverso” del que tanto habla Facebook últimamente. El término se originó en una de las novelas de ciencia-ficción de Neal Stephenson. En ella lo describía como un mundo virtual donde la gente escapaba del mundo real, que si pensamos un poco parece la idea de la película Matrix, pero de forma voluntaria.

Ahora, una de las compañías más grandes del mundo, y más controvertidas también, lo está adoptando como suyo, y más vale que acaben explicando bien en que se están metiendo.