De Camilo a Ana Mena y Rocco Hunt: las 40 posiciones de la lista, en imágenes

La música en español abre y cierra la lista esta semana. En el número uno tenemos a Ana Mena y Rocco Hunt con Un beso de improviso: dos colaboraciones han insertado en el chart la malagueña y el de Salerno y las dos han llegado a lo más alto de LOS40 (también lo consiguieron con A un paso de la luna). Pero la cuenta atrás se inicia con Camilo y Millones, la canción que es farolillo rojo actualmente, y que llegó hasta el #8 en su apogeo. En el itinirario visual hacia el número uno que tienes sobre estas líneas encontrarás en el #33 el récord de permanencia, que sigue en manos de The Weeknd y Save your tears (34 semanas, una de ellas en primera posición); en el #32, la única novedad: One night, de la revelación británica (aunque de ascendencia jamaicana y china) Griff;y en el #6, la portentosa subida de 12 posiciones de Cold heart PNAU remix, tema que une a Elton John y Dua Lipa.