Giles Martin: "Siempre se ha visto 'Let it be' como un disco nacido de una profunda tristeza, pero no fue así"

Medio siglo después de su desaparición, los Beatles suenan como nunca. Este va a ser el otoño de los Fab Four en LOS40 Classic, y realmente nos está emocionando volver a escuchar las canciones de Let it be a través de la radio, con el grandioso sonido que nos traen las nuevas mezclas 2021, de las que se ha encargado Giles Martin.

Se trata de un proyecto totalmente artesanal para el que se han vuelto a grabar todos los instrumentos, utilizando además las mismas técnicas de grabación con las que innovaron los Fab Four de la mano del mítico productor Sir George Martin. Una rareza hoy en día, pero una obra tan colosal requería mucho mimo, precisión y entrega, a la hora de desempolvar esas viejas cintas que han vuelto a girar como lo hicieron en los estudios de Savile Row hace más de 50 años. Tuvo un buen maestro en casa el bueno de Giles, aunque como nos cuenta, para él, simplemente era su padre.

- ¿Qué es lo que la gente va a encontrar en esta nueva colección que no haya oído antes, por qué va a ser tan especial?

- Esta colección reescribe el trasfondo de álbum Let it be de los Beatles. Y el motivo por el que esto ocurre es porque Let it be fue el último disco que publicaron los Beatles y siempre se ha visto como un disco que nació de una profunda tristeza. Pero esto no fue así ya que realmente fue grabado antes de Abbey Road que fue en realidad el disco de la ruptura de los Beatles, el que fue grabado en último lugar, aunque fuera publicado antes. Estas grabaciones, estas remezclas van a cambiar la percepción de la gente de lo que realmente supuso Let it be. Y aparte de eso, es que es un grandísimo disco, no hay que olvidarlo.

- Se incluye gran cantidad de material inédito procedente de sesiones, ensayos, jams... que no había sido publicado hasta la fecha. ¿Por qué sacarlo a la luz 50 años después cuando los Beatles lo descartaron en su día?

- Creo que las cosas han cambiado, de hecho, hay un interés enorme en los Beatles y en lo que ocurrió, así como en sus personalidades, mucho más interés ahora del que hubo antes. Es curioso esto, que los Beatles sean ahora mucho más populares de lo que lo hayan sido nunca. Y ahora los Beatles ya son parte de la historia. Y en mi opinion, teniendo que armar la colección, porque hay que ser muy cuidadosos, no vaya a parecer que estás publicando material porque sí, en mi opinión es como si todo este material fuera a ir a una galería de artistas, a una especie de museo en el que vas a poder ver los esbozos con los que trabajaron en sus obras inicialmente. Si conoces las ideas y lo que se esconde detrás, aprecias y entiendes mejor lo que escuchas.

Teacher, father and friend. My dad passed away 4 years ago today. He is missed by so many, those that knew him and loved him and those that just felt like then knew him. He was a lovely man...RIP Jammy George pic.twitter.com/5eteMTb6kS — Giles Martin (@mashupmartin) March 8, 2020

- ¿Cómo fue tener un padre que fue nada más y nada menos que el productor de los Beatles, Sir George Martin? El Quinto Beatle, porque debe haber sido alucinante conocer la historia real que hay detrás de todo.

- Bueno, realmente no hablábamos de los Beatles cada día, porque era mi padre, pero sí, mi padre fue un hombre increíble. Era un hombre muy bueno, y trabajamos juntos, de hecho el motivo por el que estoy haciendo esto es porque tristemente perdió el sentido del oído y yo me convertí en sus oídos cuando era niño. Muchas veces la gente me pregunta, ¿cómo fue tener un padre como George Martin? Y realmente no lo sé porque no tuve otro padre distinto. Es el único padre que he tenido. Pero supongo que en cierta manera me ha proporcionado muchos conocimientos y después se me ha otorgado una confianza, la que los Beatles tienen en mí a la hora de confiarme su material.

- Es curioso porque 'Let it be' fue el único álbum de estudio que tu padre no produjo para los Beatles y ahora tú estás aquí trabajando con estas preciosas mezclas y haciendo que la música brille como nunca.

- Es verdad, pero para mí no tiene importancia, cómo decirlo, yo ya trabajaba para los Beatles antes, estuviera mi padre involucrado o no. Y obviamente para mi padre 'Let it be' fue una experiencia muy desagradable, porque los Beatles le dijeron que no querían que trabajara en ese disco. Al principio querían grabar en un álbum en directo, ese fue el planteamiento inicial. 'Let it be' iba a ser un disco en directo, interpretado en vivo. Pero finalmente nunca lo hicieron y lo que para mi padre fue más duro es que cuando desecharon esa idea después de que hubieran hecho 'Abbey Road', John y George fueron a buscar a Phil Spector y le dijeron que querían trabajar con él en 'Let it be' pero no le preguntaron a mi padre. Pero no llegó a dolerle tanto como a Paul, porque Paul se enfadó mucho más. Para Paul fue terrible porque parecía que ya no tenía voz en ningún disco de los Beatles, creo que para él fue muy duro. Así que es un disco muy distinto a los demás por todos estos motivos, ya que fue un álbum que salió adelante sin mi padre pero lo que es mucho más importante, sin Paul McCartney.

Any request George? erm... could you play this John, it's by Jerry and the Pacemakers? pic.twitter.com/k0dLznHT — Giles Martin (@mashupmartin) January 15, 2013

- Fue una época muy intensa y andarían todos muy revueltos, porque en esas fechas se grabó también Abbey Road, prácticamente coexistieron en el tiempo.

- Abbey Road lo grabaron después de las sesiones de Get Back y Sgt. Pepper's, así que lo que ocurrió fue que terminaron el proyecto y realmente no estaban felices con lo que habían hecho, y Glyn Johns que era un gran ingeniero y productor, fue el que organizó el disco que finalmente no publicaron, y les llevó un año. Después llegó Abbey Road que obtuvo muchísimo éxito con mi padre, y las sesiones de Get Back fueron olvidadas y se convirtieron en un álbum descartado. Y ya llamaron a Phil Spector para retomar todo el trabajo que habían hecho y convertirlo en Let it be. Así que desde que lo grabaron pasó más o menos un año hasta que Phil Spector llegó para trabajar con él.

- La edición especial incluye una nueva mezcla en estéreo para Let it be. ¿En qué has hecho énfasis con respecto a la original?

- Es una buena pregunta porque hay algunos cortes que fueron grabados en los estudios de los Beatles en Savile Row, y otros que fueron grabados en la azotea del edificio en directo, hay otros temas que fueron grabados antes, Across the universe también se grabó para otra cosa, y luego Phil Spector le añadió unas cuerdas.

- Debe haber sido todo un reto...

- Sí así es, mucho más que otros discos de los Beatles porque tiene esa naturaleza distinta, la de tener menos unidad, así que el desafío fue intentar que sonara como una sola pieza de música que es lo que iba a ser en un principio. Así que lo hemos grabado todo en Abbey Road, incluso volvimos a grabar de nuevo las cuerdas de Phil Spector en el estudio, para darles un sonido más Beatle, y suena menos, cómo decirlo, como si hubieran pegado todas las partes juntas con pegamento.

The Beatles: Get Back | Official Trailer | Disney+

- Y específicamente con Let it be, que es una canción a piano, ahora me parece que suena mucho más poderoso, e incluso la voz de Paul suena espectacular si la comparas con la remasterización de 2009.

- Sí, definitivamente una remasterización es distinta de unas nuevas mezclas. Alguien me preguntó por la diferencia, y cuando remasterizas es como cuando le das cera a un viejo coche para pulirlo. En cambio, cuando remezclas tienes que desmontar todas las piezas del coche y luego volver a montarlas otra vez. Para volver a grabar el piano utilizamos una vieja técnica de los Beatles, el ADT, o lo que es lo mismo el double tracking, así que volvimos a grabar el piano en una habitación. Ahora suena en estéreo, porque sonaba en mono en la original, y se escuchaba por un solo canal, así que ahora el sonido del piano es mucho más grande y poderoso. Esto lo debatimos bastante, si debíamos o no cambiar la historia, pero la verdad es que suena muy bien y estoy muy contento con la nueva mezcla de 'Let it be' para este 2021.

- Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y Don't let me down, me encanta este tema, iba a ser la cara b de Get back, y hay varias interpretaciones del rooftop concert, tenemos otra toma inédita más ahora.

- Sí, y suena genial. Con el concierto de la azotea la percepción de que los Beatles dieron un bajón tocando conforme se iban haciendo mayores, es totalmente falsa. Si escuchas la sesión de la azotea y escuchas 'Get back', 'Don't let me down', 'Dig a Pony', 'I've got a feeling' del disco, fueron todas grabadas en un tejado con muchísimo frío, y ni te imaginas el frío que hace en Inglaterra en invierno en enero. Y es alucinante porque suena como un disco, pero es una banda tocando en directo. No me imagino una grabación ahora con una banda tocando en un tejado que suene así de bien.

- El concierto de la azotea fue algo único pero también muy triste, puedes ver la frialdad, la distancia y la tristeza en las caras de los Beatles mientras que estaban tocando. ¿Cómo recordaba tu padre aquella época de la sesión?

- Es curioso porque estoy trabajando con Peter Jackson ahora mismo en la película de Get back, en la que vamos a poder ver el concierto de la azotea al completo. Y la sensación es que no fue algo totalmente triste, para mi padre sí que fue muy difícil, porque había trabajado duro en ese proyecto y de repente no le querían en Let it be, creo fue muy duro para él cuando tomaron la decisión John y George de que entrara Phil Spector. Esto no fue cosa de Paul. Le dijeron que no le querían. Y de repente llegó otra persona que añadió cuerdas, coros, y de todo al disco. Mi padre lo encontró muy insultante. Pero sí, en este punto los Beatles ya sabían que se iban a divorciar, lo mencionan en la película, su relación no era ya tan buena como solía ser. Y este proyecto significa para ellos volver a su juventud, recordar aquella banda que quería tocar en The Cavern, que quería hacer rock, tocar en directo. Así que es como una pareja que se rompe y vuelve a tener una cita para ver si recupera la magia. No puedes volver atrás, es historia, no hay nada que hacer, y es lo que refleja también este disco.

- Tu padre fue el hombre que metió una orquesta en la música de los Beatles, no lo olvidemos. Ellos querían hacer rock y Sir George Martin les introdujo a la música clásica. Tuvo que ser un hombre muy carismático y convincente.

- Sí, mi padre era muy bueno en eso. Se le dio muy bien introducir una orquesta en la música de los Beatles y conseguir que no sonara como una pieza orquestal. Hoy en día las bandas cuando tocan con una orquesta en sus discos es como un acontecimiento, sin embargo con los Beatles estaba todo muy integrado. Mi padre le tenía mucho apego a ese tipo de arreglos y creo que por eso a Paul no le gustaron los de Phil Spector, porque los encontraba muy empalagosos, no tan agradables para el oído.

Started out as my dad. Ended as my best friend. Love is all you need X pic.twitter.com/SVzuCzKKNM — Giles Martin (@mashupmartin) March 9, 2016

- Y ¿qué feedback te ha llegado de Paul y Ringo?, ¿qué te han dicho?

- Están muy contentos si no, no me dejarían hablar con vosotros de esto (risas). Es su disco y hemos colaborado en todo momento para este proyecto, se han involucrado mucho, nos hemos enviado mucho material, hemos trabajado con él en casa... y sí, la verdad es que están muy felices.

- Háblame de las técnicas artesanales con las que trabajaba tu padre, ¿pudiste aprenderlas todas? Era capaz de hacer cualquier cosa en el estudio, convertir pianos en clavicordios y cosas realmente increíbles.

- Sí, utilizamos muchas de esas técnicas sobre todo con la música de los Beatles. De hecho hemos trabajado con los mismos equipos. No puedes hacer trampas, porque se notaría y se perdería la pureza del trabajo original, aunque hoy en día tengamos muchos más medios. Sobre todo cuando trabajas con cintas, para el piano de 'Let it be', por ejemplo. Para que suene en estéreo hemos utilizado las cintas originales para hacerlo, tal y como lo hubieran hecho los Beatles en su día hace 50 años. Así que sí, todavía seguimos utilizando esas viejas técnicas.

- Podría parecer que en esta era digital no sería necesario y podríamos conseguir casi cualquier cosa en un estudio.

Hay cosas que son realmente complicadas y que no se pueden hacer con un ordenador porque necesitan mucha precisión. Si estás intentando utilizar cinta para crear el estéreo, el ADT, el double tracking, utilizamos un reproductor para las cintas, le cambiamos la velocidad manualmente y es algo que no puedes hacer de esta manera en un ordenador, no sonaría bien. Pero es verdad que es algo muy especializado y la gente ya no quiere utilizar estas técnicas ni graba en cinta, ¿por qué querrían utilizar este tipo de técnicas hoy en día? (risas). Así que hay cosas para las que la tecnología no tiene respuesta. Y al mismo tiempo esta es la magia que tienen los estudios de Abbey Road donde puedes hacer este tipo de cosas increíbles.

- Para terminar, este va a ser el otoño de los Beatles con el libro, la película, esta edición especial que no podemos perdernos... los beatlemaníacos vamos a disfrutar de lo lindo.

No os lo podéis perder. Es verdad que hay cosas mucho más importantes sucediendo en el mundo, pero las canciones de los Beatles son una gran vía de escape, es imposible que escuchando la música de los Beatles te sientas peor, las cosas sólo pueden ir a mejor. Y en los tiempos que corren, un poco de música de los Beatles es siempre algo positivo en lo que pensar. Es increíble la cantidad de gente de todas las edades que ha sentido la influencia de los Beatles y que piensa que son cool. Y lo más importante, hay unas canciones increíbles detrás de esta colección que espero que la gente escuche y disfrute.

'Let it be', edición especial

Let It Be ha sido nuevamente remezclado por Giles Martin y el ingeniero Sam Okell en estéreo, 5.1 Surround DTS y Dolby Atmos. La impresionante nueva edición especial es la continuación de las premiadísimas anteriores ediciones ampliadas de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017), The BEATLES ('White Album') (2018) y Abbey Road (2019). Todas las nuevas ediciones incluyen la nueva remezcla del álbum guiada por la versión original "reproducida para el disco" de Phil Spector y extraída directamente de la sesión original y de la grabación de las cintas de 8 pistas que realizaron en la azotea. La edición física y digital de la versión Súper Deluxe también incluirá las 27 grabaciones de sesión nunca antes publicadas, el Let It Be EP de cuatro temas y los 14 temas nunca antes editados del Get Back LP en una mezcla en estéreo recopilada por el ingeniero Glyn Johns en mayo de 1969.