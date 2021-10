‘(Everything I Do) I Do It For You’ o los 45 minutos más productivos de Bryan Adams

En su origen, (Everything I Do) I Do It For You era una pieza orquestal demasiado insípida. Tanto, que la rechazaron estrellas como Annie Lennox o Lisa Stansfield. Pero en manos de Bryan Adams y Mutt Lange se convirtió en uno de los singles más vendidos de todos los tiempos. Y eso que la escribieron en tan solo 45 minutos. Se creó con un propósito: la banda sonora del filme Robin Hood: Príncipe de los ladrones. Los productores de Hollywood, que hubieran preferido un tema con laúdes y mandolinas, la dejaron enterrada entre los créditos.

Hace 30 años, el mayor éxito en la carrera de Bryan Adams, se convertía en su primer nº1 en LOS40. Y sin duda, no faltará en el repertorio de los conciertos de la gira mundial con la que el artista de Ontario presentará su nuevo álbum So happy it hurts. Un tour que en 2022 tendrá dos paradas en España: 1 de Febrero en Madrid y al día siguiente en Barcelona.

Demasiado insípida

(Everything I Do) I Do It For You fue un encargo para la película Robin Hood: Príncipe de los ladrones, protagonizada por Kevin Costner.

El tema empezó siendo una larga pieza orquestal compuesta por Michael Kamen, creador de la banda sonora del filme. El músico neoyorkino quería que fuera una canción que Lady Marian le cantara a Robin Hood. Es decir, que tuviera una perspectiva femenina. Contactaron con Kate Bush, Annie Lennox y Lisa Stansfield. Pero todas ellas la rechazaron porque era demasiado insípida.

Bryan Adams sujetando su galardón de los Premios Bravo Otto en 1991. / Fryderyk Gabowicz/picture alliance via Getty Images

También le propusieron a Peter Cetera, el líder de Chicago, que escribiera el tema para el filme (ya había hecho Glory of love para The Karate Kid II). "Con toda honestidad, Cetera era demasiado guapo", dijo Michael Kamen. "Escribo dulces melodías, y a veces necesitan ser cantadas por alguien con suficiente autoridad para asegurar que no te vas a quedar dormido". Adams ganó la batalla gracias a su voz áspera y a su destreza en la composición.

“Alrededor de 45 minutos”

A principios de 1990, con esa base orquestal creada por Kamen, Bryan Adams y Mutt Lange se reunieron en el modesto estudio que el canadiense tenía a las afueras de Londres. “Escribir (Everything I Do) I Do It For You con Mutt, nos llevó alrededor de 45 minutos y fue un momento que solo he vivido en contadas ocasiones. Es el momento en el que tienes la certeza de que has hecho una buena canción. No sabes si es un éxito. Solo sabes que es buena”. Así explicaba Adams en songwriteruniverse.com cómo surgió su potente balada.

Adams utilizó como base de su composición una frase de la película, ‘I do it for you...’ (Lo hago por ti). Pero no incluyó en la letra ninguna referencia específica a Robin Hood, por lo que terminó totalmente desvinculada del filme de Costner. La canción es una romántica declaración de amor en la que Adams proclama su devoción por una chica y le hace saber que su amor vale tanto que llegaría a morir.

Enterrada en los créditos finales

(Everything I Do) I Do It For You suena en la película protagonizada por Kevin Costern, pero en los créditos finales. Según ha contado el artista, inicialmente no contó con la aprobación de Hollywood. La productora Morgan Creek quería que la canción tuviera una instrumentación ajustada a la época del filme: laúdes, mandolinas y cosas por el estilo. Al final, cedió y la aceptó, pero enterró la composición en medio de los créditos. No se utilizó en ninguna de las escenas románticas de Kevin Costner y Mary Elizabeth Mastrantonio. Sin duda, no se dieron cuenta del enorme éxito que tenían en sus manos.

Bryan Adams durante su concierto en ' The Ahoy hal' en Rotterdam, el 13 de noviembre de 1991. / Frans Schellekens/Redferns

La condición de Julien Temple

El vídeo de (Everything I Do) I Do It For You se rodó en un pueblecito en Somerset. Julien Temple (Sex Pistols, David Bowie, Rolling Stones) aceptó a dirigirlo con una condición. Lo explicaba en una entrevista con la BBC: “Suelo estar apartado del ‘mainstream’, si puedo. Acababa de hacer un vídeo para los Rolling Stones llamado Sex drive, y recibí una llamada pidiéndome si podía hacer esto de Bryan Adams. Respondí ‘lo haré, siempre y cuando pueda ir caminando a trabajar desde mi casa en Quantocks donde vivo’. Y ellos dijeron que sí”.

La búsqueda de la localización empezó. Y en un estrecho valle bordeado de árboles, encontraron una antigua fábrica de seda en la que el poeta Samuel Coleridge se sentó una vez a escribir una de sus obras. Según Temple, el rodaje con Adams y su banda tocando entre los árboles, le llevó “una tarde-noche”.

"Sabía que iba a ser popular porque cuando estábamos poniendo el ‘playback’ había oscurecido y todos los habitantes del pueblo estaban allí y empezaron a tararear la canción”, reveló el director. “Es una canción fácil de entender y allí había gente de todas las edades mirando, algunos ancianos, otros muy jóvenes, así que supe que sería un ‘crossover’”.

30 años de su debut en el nº1 de LOS40

Efectivamente, logró un tremendo éxito mundial. La canción funcionó increíblemente bien, y fue número uno incluso antes de que la película se estrenara en los cines. Alcanzó la máxima posición en al menos 30 países. En Reino Unido, Bryan Adams todavía mantiene el récord de más semanas consecutivas (16) en el número uno. En Estados Unidos estuvo 7 semanas. Vendió más de 30 millones de copias en todo el planeta, y es uno de los singles más vendidos de todos los tiempos: el mayor éxito en la carrera del artista.

Hace justo 30 años, el 19 de Octubre de 1991, (Everything I Do) I Do It For You se convirtió en el primer nº1 de Bryan Adams en LOS40. Fue el inicio de una brillante década para el cantante y compositor, además de productor, guitarrista o fotógrafo. Después, a lo largo los siguientes nueve años, volvería a coronar la cima siete veces más: Can't stop this thing we started (1992), Please forgive me (1994), Have you ever really loved a woman? (1995), The only thing that loks good on me is you (1996), On a day like today (1998) y The best of me (2000).

Ahora, Bryan Adams vuelve a ser noticia. El tour mundial con el que presenta su nuevo disco, So happy it hurts, pasará por España en Febrero de 2022: El día 1 en Madrid (en el WiZink Center) y el 2 en Barcelona (en el Palau Sant Jordi).