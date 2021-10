El crossover millennial definitivo: los Backstreet Boys se disfrazan de las Spice Girls

Si hay dos bandas que marcaron a toda una generación de jóvenes, que estaban presentes en todos los CD recopilatorios que grabábamos y en las carpetas del instituto, eran los Backstreet Boys y las Spice Girls. Ambos grupos revolucionaron el panorama del pop, ellos desde 1993 y ellas desde 1994, y ambos se formaron con cinco componentes.

Ahora que se acerca Halloween, Nick Carter y compañía han querido dar ideas a sus seguidores en redes sociales para disfrazarse. Y lo han hecho con una fotografía antigua, tomada en uno de sus conciertos, en la que aparecen disfrazados de la banda de chicas más conocida del planeta, de las Spice Girls.

La actuación en cuestión tuvo lugar en 2018, cuando la boyband por excelencia participó en un crucero en el Mar Caribe. Ahí fue donde A.J., Kevin, Nick, Brian y Howie se vistieron con la ropa más representativa de las chicas británicas e incluso deleitaron al público interpretando algunas de las canciones más emblemáticas de las Spice, como Wannabe o Say You'll be There.

En la foto, que está en su Instagram, se puede apreciar cómo se repartieron los roles: a Nick Carter vestido como Emma Bunton; AJ McLean como Mel B, Kevin Richardson como Victoria Beckham, Howie Dorough como Geri Halliwell y Brian Littrell como Mel C. Todo con sus pelucas y uñas postizas incorporadas. ¡No les falta detalle!

"Un poco de inspiración para los disfraces de Halloween para quien lo necesite", dicen en su post de Instagram, acompañándolo de una bandera británica y un verso de su legendaria canción Spice up your life.

Por supuesto, los comentarios de los seguidores de ambas bandas no se han hecho esperar, aplaudiendo la divertida iniciativa de los Backstreet Boys. La banda de chicas también reaccionó compartiendo la imagen y agradeciendo el homenaje, destacando lo atractivos que están los chicos vestidos como ellas.