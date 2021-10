Nicki Nicole y Mon Laferte cantan al amor nostálgico en ‘Pensamos’

Nicki Nicole sorprendió a sus fans hace unos días con el anuncio del lanzamiento de su disco Parte De Mí. Verá la luz el 28 de octubre con 16 canciones llenas de ritmos y mucha versatilidad.

Uno de los temas que incluirá será Pensamos, la canción que comparte con Mon Laferte. Se cumple así uno de los sueños de la argentina, pues ella misma ha confesado que la chilena es una de las artistas a las que más admira.

Pero para calentar motores, Nicki ha decidido publicar ya este tema que sin duda demuestra que no solo los sonidos urbanos son los que ella controla. Ambas se dejan llevar por unos ritmos pop fusionados con pop rock en los que el sonido de la batería es uno de sus protagonistas.

Pensamos habla de una historia de desamor, de unos recuerdos nostálgicos que nos llevan directamente a esa persona con la que tanto compartimos pero que ya no forma parte de nuestras vidas. "Otro día que paso pensándote, recordándote, pensándote, como si fuera na' de na'. Porque no se puede volar atrás. La vida me pesa, no tengo nada más que hacer, pasamos los días pensando una y otra vez", dicen algunos de sus versos.

La canción llega acompañada, además, de un lyric video que muestra algunas de las etapas del proceso de creación y grabación de la canción. En él vemos cómo ambas artistas disfrutan de Pensamos y de cada paso que han dado en esta colaboración. "Hermosa, gracias por invitarme a tu universo", dice la chilena entre los comentarios de la última publicación de Nicki.

Pero no será la única que protagonizará Parte De Mí. Nicki Nicole se prepara para dar vida a un repertorio de canciones que, sin duda, va a marcar un antes y un después en su trayectoria. Rauw Alejandro, Trueno, Bizarrap y Ptazeta son solo algunos de los que acompañarán a la argentina en este nuevo proyecto.

La noticia de su lanzamiento ha revolucionado a todos sus fans. Y es que si Pensamos en uno de sus avances, podemos asegurar que su nuevo tracklist va a convertirse en la banda sonora de muchos. Y tú, ¿estás listo/a para escuchar lo nuevo de Nicki Nicole? ¿Qué te ha parecido Pensamos? ¡Dale la play!