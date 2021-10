MONSTA X anuncia su nuevo álbum en inglés: ‘The Dreaming’

Los fans de MONSTA X están de enhorabuena. Su grupo favorito ha anunciado el lanzamiento de The Dreaming, su segundo álbum íntegro en inglés. De este modo, la banda se hace un paso aún más amplio en su camino a la conquista de nuevos territorios. Aunque su música ya está sonando en todos los rincones del mundo.

El disco saldrá a la luz el 10 de diciembre, aunque la reserva se activará a partir de este 22 de octubre. Pero eso no es todo.

Los surcoreanos también han hecho público el tracklist de este nuevo proyecto. Estará formado por 10 canciones. Por supuesto, todas en inglés. Sus títulos son los siguientes:

One Day You Problem Tied To Your Body Whispers In The Dark Blame Me Secrets About Last Night Better Blow Your Mind The Dreaming

Además, el disco contará con cuatro versiones deluxe que incluirán un photobook, un poster, tarjetas y pegatinas. Si consigues hacerte con las cuatro, sus portadas formarán un diseño. Una estrategia que no es nueva en la discografía de MONSTA X, ya que ya ocurrió con All About Luv.

The Dreaming verá la luz en formato físico y digital. No solo se podrá adquirir el CD estándar, sino también el vinilo para los más coleccionistas. Además, en la tienda de su página web también saldrán a la venta las versiones de los CDs de cada miembro. Así, quien tenga un integrante favorito podrá hacerse con el suyo propio.

Otra novedad es que en Estados Unidos, la versiones deluxe también incluirán un calendario exclusivo con el diseño de este disco. Eso sí. Deberán comprarlo en las tiendas Target.

Lo cierto es que los lanzamientos en inglés de MONSTA X no han pasado desapercibidos en las plataformas digitales. De hecho, All About Luv, su primer disco en este idioma, debutó en el Top 5 de Billboard 200 tras su lanzamiento. ¡Una locura!

Pero su agencia, Starship Entertainment, también ha anunciado que el grupo hará su comeback en coreano en noviembre. Tal y como indica Soompi, será el primero en cinco meses después de su noveno mini álbum One Of a Kind.

En definitiva, los seguidores de nuestros protagonistas están felices de que su grupo favorito tenga fecha para su regreso. ¿Quiere decir esto que pronto volverán también a los escenarios? ¡No lo descartamos!