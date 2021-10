Vas a alucinar con la última tendencia para "descansar" como en "El juego del calamar"

A diferentes ritmos, pero todo el equipo de Anda Ya estamos viendo la serie de la que todo el mundo habla, El juego del calamar. No vamos a hacerte ningún spoiler, pero sí hemos querido comentar hoy en el programa una de las últimas tendencias que ha generado la serie de Netfilx.

Nuestros presentadores, Dani Moreno, "El Gallo" y Cristina Boscá han alucinado con cada noticia que te hemos ido contando sobre la serie en nuestro morning. Empezamos sabiendo que la gente estaba haciendo ingresos de dinero al número de la cuenta bancaria del protagonista, que aparece en un extracto en uno de los planos de los primeros capítulos de la serie.

Después, os contamos las cantidad de llamadas que recibieron en el número de teléfono que aparece en las tarjetas misteriosas del juego. Seguramente el dueño del teléfono ha tenido que cambiar de número.

Hace apenas una semana te contábamos que los trajes rojos de los asistentes del líder y los chándales verdes de los participantes se estaban convirtiendo en tendencia para este Halloween en todo el planeta. Incluso artistas de la talla de Natti Natasha se han sumado a esta fiebre loca de la serie del calamar con outfits en sus conciertos.

Después llegó el aumento de ventas de nada más y nada menos que un 7,800% en las zapatillas Vans blancas, el mismo modelo que llevan los protagonistas de la serie como parte de la indumentaria que los jefes de la organización les otorgan para participar en los juegos.

Sin embargo, esto no nos lo esperábamos. Si has escuchado hoy Anda ya, habrás alucinado como todos nosotros con la última noticia sobre la serie que te hemos contado en nuestra sección Me bajo de la vida: esta semana en una feria de productos y servicios funerarios en Valencia, la tendencia que más curiosidad ha sustentado han sido; atención: los ataúdes de la serie. Sí, como lees. Los cajones rectangulares negros y con lazo rosa han llegado a la vida real para quedarse.

Alucinante, ¿verdad? Pues no es lo único con lo que vas a flipar en Anda Ya. Si quieres estar al día de todo lo que hablamos a diario en el programa, puedes echarles un ojo a nuestros contenidos exclusivos de Anda Ya, y también seguirnos a través de nuestras redes sociales:Instagram,FacebookyTwitter.