Quién era Halyna Hutchins, la directora de fotografía a la que Alec Baldwin ha matado por accidente

Las trágicas noticias que llegan del rodaje de Rust han dejado a Hollywood en vilo. Durante una secuencia de este western independiente el actor Alec Baldwin ha matado por accidente a la directora de fotografía Halyna Hutchins y ha herido al director Joel Souza con, presuntamente, un arma de fuego que contenía munición real.

La pistola debía ser un arma de fogueo, pero por motivos desconocidos que ya se están investigando esta estaba cargada, lo que ha dado como resultado un terrible accidente que recuerda al de la muerte de Brandon Lee en El Cuervo.

No es la primera negligencia que ocurre en la Meca del Cine pero sí es una de las más mediáticas, precisamente a raíz de las personas a las que involucra: Alec Baldwin y Halyna Hutchins. Él no necesita presentación; ella quizás sí, especialmente para el público generalista que no esté muy puesto en cine indie, pero lo cierto es que su perfil y su trabajo empezaban a ser bien conocidos en los circuitos menos comerciales y en el festival de Sundance.

¿Quién era Halyna Hutchins?

Porque Hutchins, de 42 años y nacida en Ucrania, era uno de los talentos emergentes del Hollywood contemporáneo. Había estudiado en el prestigioso conservatorio del American Film Institute, una de las instituciones más importantes dentro de los estudios cinematográficos de Estados Unidos, y en 2018 fue una de las ocho mujeres seleccionadas para participar en el programa de investigación para directores y directoras de fotografía 21st Century Fox DP Lab. Además, la revista American Cinematographer la seleccionó como una de las estrellas emergentes del 2019.

Halyna Hutchins tampoco era una desconocida tras los focos. Aunque su carrera profesional tardó en despegar, en su ficha profesional figuran casi una treintena de cortometrajes; la película Blindfire de Michael Nell; el filme de terror de Cate Devaney The Mad Hatter; le independiente Treacle de Rosie Westhoff, por el que recibió un premio a mejor fotografía en el Festival Riviera de Reino Unido, y la popular película de acción Archenemy, del cineasta Adam Egypt Mortimer, quizás el trabajo que más presencia mediática le reportó y por el que Alec Baldwin decidió convertirla en su fichaje estrella para Rust, donde el popular actor también ejerce de productor.

Trabajar con una estrella como Baldwin probablemente habría sido su trampolín a lo más alto de Hollywood, pero lamentablemente este western independiente sobre, vaya broma, un hombre que trata de salvar de la horca a su nieto que ha sido acusado injustamente de homicidio, ha acabado con su vida. Todo por una triste negligencia.