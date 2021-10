10 canciones españolas que nunca pasan de moda

Pasan los años y no nos cansamos de la misma canción. Todas las canciones tienen un significado para nosotros, ya que muchas de ellas nos han acompañado en momentos cruciales de nuestras vidas, y por más que pasen los años no dejarán de pasar de moda. Mientras tanto, hay muchísimos artistas que no han parado de trabajar y de crecer.

Algunos han ido tomando caminos diferentes, otros siguen juntos desde el principio, otros han hecho pequeños cambios en la agrupación y otros siguen el camino hacia la innovación musical. Ahora, estamos rodeados de nuevos artistas que cada día van emergiendo con rapidez y, por ende, descubrimos nuevas canciones que escuchar. Hay veces que no nos quedamos con el nombre, pero sí con la letra o con la melodía.

Aunque ya es hora de admitir que solo ponemos las mismas canciones una y otra vez, y cuanto más las ponemos más nos gustan. A continuación, repasamos algunas de nuestras canciones favoritas, canciones que nunca van a pasar de moda en el ámbito nacional. ¡Seguro que os van a dar ganas de ponerlas en reproducción!

Pereza - Princesas

Cuántas veces habremos escuchado esta canción y en miles de sitios diferentes: restaurantes, tiendas, discotecas, en la radio, en la televisión... Y lo normal que es para nosotros cantarla a pleno pulmón al escuchar el primer segundo de esta pieza.

Princesas es el primer sencillo del tercer álbum de estudio, Animales, del mítico grupo rock Pereza. Se trata de la canción con la que Leiva y Rubén saltaron a la fama y se conviertieron en un icono de la música pop rock en español.

La Oreja de Van Gogh - Rosas

La canción que más identifica a La Oreja de Van Gogh, el grupo de San Sebastián es, sin duda, Rosas. Se trata del tercer sencillo del tercer disco de la banda, Lo que te conté mientras te hacías la dormida. La canción llegó a lo más alto de la lista de LOS40 en 2003, lo que le hizo ganar gran repercusión en la música española. Un tema precioso con el que simplemente escuchar las estrofas "Por eso esperaba con la carita empapada. A que llegaras con rosas, con mil rosas para mí", nos hace cantarla con toda la emoción.

Amaral - Marta, Sebas, Guille y los demás



El himno de la amistad es esta canción de Amaral. Todos la hemos dedicado en alguna ocasión a nuestras personas favoritas. Marta, Sebas, Guille y los demás es el sencillo del cuarto álbum de estudio del grupo zaragozano, Pájaros en la cabeza.

El Canto del Loco - Zapatillas

No podía faltar la canción que más representa a nuestra adolescencia, o al menos la de algunos. Los 2000 fueron muy buenos con grandes temazos como Zapatillas, el sencillo del cuarto álbum de estudio con el mismo nombre de El Canto del Loco. No solo fue un hit dentro de la comunidad joven de la época (y no tan joven), llegando a venderse 421.000 copias, sino que es la canción que más logra revivir el recuerdo de la banda madrileña. La que muchos fans esperan algún día su fecha de retorno.

Fito y Fitipaldis - Soldadito Marinero



La canción de desamor que más conocemos es esta: Soldadito Marinero. Este sencillo de Fito y Fitipaldis está incluida en el álbum Lo más lejos a tu lado, que llegó al número 1 en las listas de Los 40 en su momento. Sin duda, es uno de los sencillos más exitosos del grupo de Bilbao.

Hombres G - Devuélveme a mi chica



Devuélveme a mi chica es uno de los sencillos del primer álbum del grupo madrileño Hombres G. La música y la letra son de David Summers, y la canción esconde una historial real. Como el resto de sus canciones, esta en concreto está inspirada en una antigua ex del vocalista, que le dejó porque quería a un chico más formal y que fuera a Misa los domingos, según comentó el músico en una entrevista.

Mecano - Hijo de la Luna

¿Os acordáis de la historia que contaba Mecano con la canción Hijo de la Luna? Se trata del quinto y último sencillo del disco Entre el cielo y el suelo de 1986. La canción sobre una historia trágica de una mujer gitana es la más característica del grupo. Una canción que no pasa por desapercibida en ningún sitio.

Alejandro Sanz - Corazón Partío

"¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió?". Sí, estas estrofas las tenemos en mente nada más escuchar la primera pregunta del estribillo. Han pasado ya 24 años desde que esta balada de Alejandro Sanz se lanzara y se incluyera en Más, su cuarto álbum de estudio. Corazón partío es una de las canciones más importantes de la carrera del artista madrileño y, seguramente, para todos nosotros.

La Quinta Estación - Me muero

El 2010 fue el año más triste para los fans de La Quinta Estación: el grupo de pop rock español comunicaba su separación para enfocarse en sus carreras musicales en solitario. Sin duda, su tercer disco El mundo se equivoca fue el que más tuvo éxito y el que llegó a nuestros corazones, sobre todo con su tercera canción Me muero. ¡Recordemos su videoclip!

Pignoise - Nada que perder

Si habéis visto la serie Los Hombres de Paco, seguramente os acordaréis de esta canción. El grupo también aparecía en la serie, incluso como personajes secundarios. ¡Como para olvidarnos de ellos! Nada que perder fue lanzada en su álbum Anunciado en Televisión en 2006 y fue la detonante por la que saltaron a la fama. Recordemos una vez más esta canción que también ha marcado nuestra adolescencia y juventud.