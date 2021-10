‘Thank You’ de Dido es la nueva tendencia en Tik Tok: ¿Qué ha sido de ella?

¿Quién se acuerda del famoso Thank You de Dido? Puede que hayan pasado años de su debut, pero parece que ahora la canción ha vuelto otra vez a nuestros oídos. Concretamente, a nuestras pantallas. Ahora resulta estar de moda la remasterización de canciones de míticos grupos o artistas en Tik Tok. Un ejemplo claro es la de Chiquitita de ABBA, Love de Nwantiti, More Than A Woman de Bee Gees o incluso el mix de Gold de Harry Styles con la canción Levitating de Dua Lipa. También han sido protagonistas de esta red social canciones de los 80 como la de F.R. David con Words. Increíble la creatividad de las personas para hacer videos graciosos o de tips sobre cualquier cosa.

Pero ahora es el turno de Dido, la cantante británica que debutó en los años 90. Su canción Thank You está siendo viral en Tik Tok, pero en este caso para recrear situaciones tristes. Y es que tiene sentido, pues la canción es triste y habla del desamor, describe el proceso de asimilar una ruptura dolorosa. Debemos de admitir que nos encanta poner bandas sonoras a nuestras historias y Thank You es una de ellas.

No Angel y Thank You, las piezas que marcaron un comienzo

Florian Cloud de Bounevialle o’Malley Armstrong, mejor conocida como Dido, es una cantante inglesa que empezó su carrera musical en los 90 grabando canciones para una colección que iba a llamarse Odds and Ends. Sin embargo, las piezas tuvieron que esperar un poco para después lanzarse el 11 de octubre de 1999 en el disco No Angel. Su primer disco se convirtió en un debut mundial y sencillo Thank You tuvo una gran acogida. Su voz cautivó a miles de personas y llegó a vender alrededor de 20 millones de copias. Esto le hizo ganar el premio al Mejor artista Nuevo de MTVE Europe Music Awards (EMAs), dos premios NRJ Awards y dos BRIT Awards. Está claro que No Angel le abrió las puertas a muchas oportunidades para crecer como artista.

El éxito la siguió más adelante con su nuevo disco Life for rent, con el que llegó a los 14 millones de copias. Fue nombrada "Cantautora del año" tras el lanzamiento de su canción más destacada: White Flag. Una canción muy profunda que fue dedicada a su exprometido, con el que llevaba siete años de relación. La razón fue que quiso centrarse en su carrera profesional y el tiempo, en ese momento, era oro para la música.

Dido seguía enamorándonos con su voz angelical y poderosa en cada una de sus canciones, pero llegó el momento de la pausa: dejó su carrera por 5 años para volver en 2008 con Safe Trip Home, su tercer disco de estudio; producido por ella y Jon Brion. El disco tuvo buena repercusión entre sus fans, pero no era lo mismo que al principio. En la industria musical empezaban a emerger nuevos artistas y géneros potenciales que robaban cada día la atención. Aún así, Dido consiguió vender hasta 3 millones de copias y ganar 9 discos de oro.

Pausas y más pausas

Las pausas dejaron de ser sorpresa para convertirse en algo rutinario, pues la artista británica lo volvió a hacer: regresó cinco años después para lanzar su cuarto álbum, Girl Who Got Away, siendo un disco muy apreciado entre sus seguidores, pero sin ningún reconocimiento.

Dido en su concierto en California, en 2001. / Tim Mosenfelder/Getty Images

Su amor hacia la música era muy profundo y solo le importaba disfrutar y compartir ese sentimiento con sus seguidores. Lo demás era secundario.

Si cinco años nos parecían muchos, imagínate seis. Siempre hay alguna razón por las que una persona se ausenta y el caso de la intérprete era uno. Dido se alejó para vivir una de sus etapas más importantes: formar una familia junto al escritor Rohan Gavin. Aquí Dido ya estaba más centrada y se da cuenta que el amor está por encima de su música. Un gesto muy bonito y totalmente respetado.

En 2019 lanza Still On My Mind, su quinto disco y con el que llegó a encabezar listas musicales en algunos países, como EE.UU, Reino Unido y Suiza.

La remasterización de Thank You en Tik Tok

Puede que en la categoría "Para ti" te hayas cruzado con algún vídeo gracioso de una situación embarazosa o triste con Thank You de fondo. Sin embargo, se trata de una cover de un usuario de esta red social. La remasterización está publicada en más de 28.000 vídeos en Tik Tok. En esta ocasión, escuchamos la voz de un chico y con efectos de tormenta, para dar más énfasis a la tristeza.

Esto es lo más actual que tenemos de la artista inglesa, pero llevamos solo dos años sin conocer ningún proyecto musical. A lo mejor nos quedan tres años o más de espera. Dido nos ha enseñado que esperar, en muchas ocasiones, merece la pena.