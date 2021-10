El mensaje de Itziar Castro a los 20 años de ‘Operación Triunfo’ (de donde fue despedida)

Operación Triunfo ha celebrado sus 20 años desde su estreno y lo ha hecho con una fiesta de aniversario que ha sido aplaudida por los fans del formato. En ella participaron todos los protagonistas de aquella primera edición, fuera de forma presencial u online.

Recordaron momentazos de un formato que cambió la televisión y marcó a generaciones distintas hasta el día de hoy. Por ello, todos los nombres que han formado parte de dicha producción han querido mandar mensajes de felicitación.

Todos, incluida Itziar Castro. La actriz a la que ficharon para ser profesora de interpretación en OT 2018, pero acabó siendo despedida por la dirección, al no cumplir las expectativas. Aquello causó un revuelo mediático, por acusaciones de unos y otros sobre la causa de dicha salida. Que acabó con el regreso de Los Javis.

Sin embargo, tres años después, le intérprete ha publicado un largo mensaje para celebrar el formato: "Como nunca me arrepiento de nada, aquí va mi felicitación", empieza asegurando. "Porqué en estos 20 años he formado parte de ese proyecto de distintas maneras: en la 2a edición del programa participé en 2 master class a capella. En Telecinco coordiné, canté y bailé en los coros gospel y hace unos años reíamos así de locos en el chat".

Continúa: "Todo ello forma parte de mi camino como profesional del entretenimiento, de la música, de la televisión, en esta carrera de fondo de la que ya llevo 26 años como profesional. Así que sí, celebro estos 20 años, porqué aunque, como en la vida, hay momentos duros, sufridos y llorados, forman parte de mi, también hubo momentos magníficos, que están por encima de todo".

Para acabar con un: "Y que bien me lo he pasado haciendo lo que más me gusta, actuar, cantar y bailar!".