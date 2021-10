Nina de Operación Triunfo sorprende sin rizos y con el pelo muy corto

Nina es uno de los rostros más queridos de la historia de Operación Triunfo. La cantante fue la primera directora del talent show hace veinte años. Desde entonces, su vinculación con el formato ha estado ahí. Ha repetido en varias ocasiones en la dirección, pero también ha ejercido de jurado. Y es que, al igual que a los concursantes que pasaron por el programa, Operación Triunfo también marcó un antes y un después en su vida.

Este mismo fin de semana, se han cumplido 20 años desde aquella primera edición. En esta ocasión tan especial, Nina se ha estado junto a Gisela en el programa de Cafè d’idees para hablar de aquellos años.

Lo que ha llamado la atención de los fans del programa es el radical cambio de look con el que ha reaparecido Nina. Y es que la música ha dicho adiós a sus característicos rizos negros y ha apostado por un corte de pelo totalmente distinto. ¡Y menudo tijeretazo se ha metido!

La cantante lleva un corte de pelo a lo garçon y ha preferido dejarse de teñir, luciendo orgullosa sus canas. ¡Y no le queda nada mal! Este mismo look es el que llevó hablando con Noemí Galera durante las entrevistas que ha preparado Operación Triunfo en Youtube para celebrar las dos décadas de formato.

Un look que lleva desde hace meses

Aunque con el 20 aniversario de Operación Triunfo hayan sido muchos los que han reparado en este cambio de imagen, lo cierto es que Nina lleva meses llevando este corte de pelo.

En su cuenta de Instagram, a primera directora de Operación Triunfo aparece con este look a partir de marzo.

Nina recuerda Operación Triunfo

Para Nina, entrar en Operación Triunfo como directora fue todo un reto. La artista ha querido compartir una carta con sus seguidores en el que explica cómo fue ponerse por primera vez frente a la academia más famosa de la televisión.

Nina recibió una propuesta en el que le retaban a diseñar un plan de estudios, crear un claustro de profesores y dirigir la academia de los concursantes. “El reality no pretendía mostrar la intimidad más allá de la que se crea en una sala de ensayo”, asegura en la carta.

Nina comparte que trabajar vocalmente es “desnudarse y mostrarse”, siendo esta la clave de OT. “Lo que pasaba al otro lado de la cámara era tan cierto y real como la vida misma”, continúa explicando.

Además, Nina ha compartido cuál fue el momento más especial que vivió dentro de aquella academia:

“Si tuviera que escoger un momento de todos los vividos en ‘Operación Triunfo’, sin duda, me quedo con el que vivimos dentro del estudio de grabación escuchando juntos por primera vez el resultado de Mi música es tu voz”,

Además, Nina ha compartido las razones que la llevaron a salir de España cuando terminó el programa. Y es que, al igual que los concursantes, empezó a gozar de una popularidad repentina:

“Tras la primera edición de OT decidí marchar un mes a la India y dejar pasar el tsunami. La sensación de vivir en un permanente Dragón Khan me era familiar. Me hallaba inmersa en una nueva ola de popularidad y necesitaba gestionarla y no dejar llevarme por ella, si es que eso era posible”